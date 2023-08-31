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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

صدى البلد

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني في حلقة اليوم من برنامجها "هي وبس" والذي يعرض علي قناة cbc  سفرة وحكت عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمطرب أحمد سعد وعلياء بسيوني وقالت "هناك علاقة صداقة قوية تجمعني بعلياء البسيوني منذ ٧ سنوات، بالإضافة للفنان أحمد سعد الذى تجمعها به علاقة جيدة، مشيرة إلى أنها كانت شاهد عيان على زواجهما، كما عاصرت معهما مشكلات كثيرة، وكانت علياء تستشيرها فى العديد من الأمور وكيفية حلها، مشددة على أن الكثير من الجمهور أطلقوا عليها لقب "وش السعد"، خاصة لانطلاقته الفنية.

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وأضافت الإعلامية رضوى الشربينى، خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هى وبس"، المذاع على شاشة قناة CBC، أنها ترد على الاتهامات الموجهة إلى علياء البسيونى، خاصة نشرها منشور ضد طليقها الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مشددة على أنه نقلا عن علياء، أنها قامت بذلك بسبب حرقة قلبها على ابنتها التى تعرضت لحادث مروع وهى طفلة رضيعة تبلغ من العمر ٤٠ يومًا فقط.

وأوضحت "البسيوني"، خلال تصريحات خاصة من خلال الإعلامية رضوى الشربينى فى برنامجها "هى وبس"، عبر قناة cbc، أنها توقعت عودته من حفلته بالسعودية ولكنها تفاجأت بذهابه إلى حفل آخر بالساحل الشمالى، وتفاجأت بقراره بالانفصال عنها بسبب سوء تفاهم بذلك الموقف، مشددة على أنها تعترف بخطأها لنشر ذلك المنشور عن والد بناتها، متمنية أن يعود الثنائى لبعضهما البعض. 
جدير بالذكر، أن برنامج "هى وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة.

 

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