الوسيط الأمريكي: حان الوقت لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

قال الوسيط الأمريكي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكستين، الخميس، إنه الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على اتفاق بحري بين البلدين.

وقال الموفد الأمريكي في ختام زيارة استمرت يومين إلى لبنان، إنه سيغادر الأخير "متفائلًا كما أفعل دائمًا، فلا شيء مستحيل".

وأضاف: "أنا أيضًا متحمس لإحلال السلام وإعادة بناء هذا البلد، وآسف على كل فرصة ذهبت سدى، فلبنان يملك كل المقومات ليكون بلدًا مزدهرًا، يملك المواهب، والموارد الطبيعية، والتاريخ العريق".

وعلّق هوكستين على بدء أعمال التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، حيثُ قال إن هذا "ليس نهاية المطاف وإنما بداية لما هو ممكن"، لافتًا إلى أن التنقيب هو "بداية الاستثمارات، وفرص العمل للشباب اللبناني، وتفعيل العجلة الاقتصادية".

وأشار إلى الحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية فورية، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأكد أنه "بعد أن تمكنا من ترسيم الحدود البحرية، يمكن الآن العمل على ترسيم الحدود البرية"، مضيفًا أنه "من الطبيعي الانتقال إلى الحوار حول باقي المندرجات بحسب التصور الذي وضعته الحكومة اللبنانية".