عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوسيط الأمريكي: حان الوقت لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

هوكستين
هوكستين

قال الوسيط الأمريكي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكستين، الخميس، إنه الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على اتفاق بحري بين البلدين.

وقال الموفد الأمريكي في ختام زيارة استمرت يومين إلى لبنان، إنه سيغادر الأخير "متفائلًا كما أفعل دائمًا، فلا شيء مستحيل".

وأضاف: "أنا أيضًا متحمس لإحلال السلام وإعادة بناء هذا البلد، وآسف على كل فرصة ذهبت سدى، فلبنان يملك كل المقومات ليكون بلدًا مزدهرًا، يملك المواهب، والموارد الطبيعية، والتاريخ العريق".

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: الأوضاع تقترب من القيام بعملية عسكرية في لبنان

مستشار بايدن يصل لبنان للحد من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله

وعلّق هوكستين على بدء أعمال التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، حيثُ قال إن هذا "ليس نهاية المطاف وإنما بداية لما هو ممكن"، لافتًا إلى أن التنقيب هو "بداية الاستثمارات، وفرص العمل للشباب اللبناني، وتفعيل العجلة الاقتصادية".

وأشار إلى الحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية فورية، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأكد أنه "بعد أن تمكنا من ترسيم الحدود البحرية، يمكن الآن العمل على ترسيم الحدود البرية"، مضيفًا أنه "من الطبيعي الانتقال إلى الحوار حول باقي المندرجات بحسب التصور الذي وضعته الحكومة اللبنانية".

لبنان وإسرائيل لبنان إسرائيل هوكستين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

موضوعات متعلقة

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: الأوضاع تقترب من القيام بعملية عسكرية في لبنان

مستشار بايدن يصل لبنان للحد من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله

ترشيحاتنا

تطورات جديدة بشأن صفقة القمح بين مصر والهند

قيود جديد على المسافرين الكنديين للدخول إلى مصر .. والقنصلية تكشف موقف مزدوجي الجنسية

الكتاب الخارجي بـ800 جنيه والسابلايز بـ2000|مؤسس ائتلاف نبني بلدنا: الوزارة لازم تلحقنا

كم يجب أن نصلي على سيدنا النبي في يوم الجمعة وليلته ؟

بركات يروي كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد عبدالوهاب

إعلان مهم من شركة روساتوم الروسية بشأن محطة الضبعة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

مخدوعون فيها.. أطعمة تبدو صحية وتسبب أضرارا كارثية عند تناولها في الإفطار

أحمد شوقي يحتفل بزفافه على سارة بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ