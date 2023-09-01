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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: الأهلي سيواجه منافسة شرسة من بيراميدز..وأراهن على تألق رضا سليم

صدى البلد

 

أكد محمد عبدالجليل، أن جمهور النادي الأهلي سيترقب بكل تأكيد المشاركة القادمة في كأس العالم للأندية لتحقيق إنجاز جديد والوصول إلى المباراة النهائية، كما أن الفوز بخمس ألقاب في الموسم الماضي سيشكل ضغط كبير، من أجل تكرار نفس الانجازات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي يحتاج لظهير أيسر، خصوصا أن علي معلول من الصعب أن يخوض كل المواجهات بمفرده، ورضا سليم من العناصر الجيدة وأراهن على تألقه في الموسم القادم، وهو لاعب مهاري وسيحجز مكانا ضمن التشكيلة الاساسية".

وأضاف: "الأهلي سيواجه صعوبات ومنافسة محلية من جانب بيراميدز، ووجود الزمالك في المنافسة سيكون إنجاز كبير للفريق حاليا في ظل الظروف التي يمر بها النادي، والفريق الأبيض يضم لاعبين جيدين، ولكن أوسوريو سيحاول الوصول باللاعبين لأفضل مستوى".

وواصل: "اي مدير فني تولى بيراميدز كان يقلق من اللاعبين الكبار في بيراميدز، ولكن باتشيكو مدرب قوي واستطاع السيطرة على الأمور داخل غرفة الملابس، ولم يتم تصدير أي أزمة في وجوده، ولذلك بدأت النتائج تتحسن في وجوده، وفي أحد المواجهات أمام الزمالك خرج عبدالله السعيد كأول تغيير، وتعامل مع الأمر بقوة رغم غضب اللاعب وقتها".

وتابع: "كولر يحب اللاعبين المحترفين، وسيدفع بـ رضا سليم بجوار ديانج وبيرسي تاو، ويعمل على تصحيح الأخطاء في ملف ضم قندوسي الذي لم يتألق مع الأهلي وتفوق عليه أفشة في العديد من المواجهات، وعلي معلول عليه الهدوء وتفادي العصبية في المباريات، وعلى اللاعبين مساعدته بشكل جيد".

وحول طريقة مواجهة النادي الأهلي، قال: "سبق ولعبت الأحمر أيام موسيماني، وكنت مدربا لمصر المقاصة، وتفكيري كان في غلق الأطراف ولكن يحتاج لوجود لاعبين الفرق في أفضل أحوالهم الفنية والبدنية".

الأهلى النادي الأهلي برنامج بوكس تو بوكس بوكس تو بوكس رضا سليم عبدالله السعيد

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