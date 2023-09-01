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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات السينما.. أكرم حسني يتخطى المليون والبطة الصفرا يتذيل القائمة

العميل صفر
العميل صفر

على مدار أسابيع قليلة، شهدت الساحة الفنية منافسة قوية بين العديد من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميدي والدراما والاجتماعي ومنها فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز ومرعي البريمو لمحمد هنيدي وع الزيرو لمحمد رمضان.

وانضم لهم خلال موسم الصيف فيلم العميل صفر لأكرم حسني ووش فى وش لمحمد ممدوح،  وأولاد حريم كريم لمصطفى قمر ومندوب مبيعات لبيومي فؤاد وآيتن عامر، وهو ما رفع من المنافسة على شباك التذاكر، حيث تصدر أمس فيلم العميل صفر الإيرادات بإجمالى مبلغ مليون و62 ألف جنيه.

 

فيلم العميل صفر 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.
 

فيلم وش فى وش 

ومن الأعمال التى تنافس بقوة على شباك التذاكر فيلم وش فى وش لمحمد ممدوح وأمينة خليل وهو الفيلم الذى حقق مساء أمس ما يقرب من 877 ألف جنيه ليأتي فى المركز الثاني فى إيرادات ليلة الجمعة.
 

أولاد حريم كريم


وأيضا فيلم أولاد حريم كريم حقق ما يقرب من 587 ألف فى جميع السينمات بالقاهرة وباقى المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع حيث أن الفيلم حقق اجمال ايرادات منذ طرحه ما يقرب من المليون و100 ألف جنيه.

 

بيت الروبي
 

ولا يزال فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز يحقق الكثير من الأرباح والإيرادات على الرغم من طرح الكثير من الأفلام الجديدة، وحقق فيلم بيت الروبي مساء أمس 215 ألف جنيه لينفرد بيت الروبي بصدراة قائمة الأفلام الأعلى إيراد فى تاريخ السينما المصري بأكثر من 120 مليون جنيه مصري.
 

مرعي البريمو
 

كما حقق فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي مساء أمس 104 آلاف جنيه وهو أعلى إيراد يحققه منذ عدة أيام.


تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

 

ع الزيرو

وأيضا حقق فيلم ع الزيرو للفنان محمد رمضان والذى طرح مع بداية فصل الصيف ما يقرب من 86 ألف جنيه.

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، إخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس. 

 

مندوب مبيعات 

أما فيلم مندوب مبيعات والذى بدأ عرضه يوم الأربعاء الماضي فقد حقق مساء أمس 40 ألف جنيه إيرادات.

فيلم “مندوب مبيعات” بطولة كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم.
 

فيلم البطة الصفرا

أما فيلم البطة الصفرا لمحمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل فحقق رقم هزيل لا يتخطى الـ2000 جنيه ليتزيل قائمة الإيرادات.

فيلم «البطة الصفرا» بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

فيلم العميل صفر فيلم وش في وش اولاد حريم كريم مرعى البريمو بيت الروبي

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