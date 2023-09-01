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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ليس للبيع.. كلوب يجدد رفضه ويحذر من الدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

جدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي موقفه من محمد صلاح وإمكانية انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفي.

ويغلق باب انتقالات اللاعبين في ميركاتو الصيف في إنجلترا والقارة الأوروبية، اليوم الجمعة وسط محاولات من نادي اتحاد جدة السعودي تكثيف محاولاته للتعاقد مع محمد صلاح.

وظهر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة للحديث، على خلفية مباراة ليفربول وأستون فيلا، المقرر خوضها الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز وتطرق خلاله الي حسم مصير محمد صلاح وانتقاله الي صفوف نادي اتحاد جدة السعودي .

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كلوب يجدد رفضه التخلي عن محمد صلاح 

 

قال الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي عن محمد صلاح : "الموقف لا يزال كما هو تمامًا، هذا هو الحال، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، لا يوجد عرض على حد علمي، لكن هذا لا يعني الكثير لأكون صادقًا".

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كلوب يحذر من الدوري السعودي 

 

وأضاف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي متحدثًا عن الدوري السعودي: "لا أعرف إلى متى سيستمر الأمر على هذا النحو، لكن أعتقد أن الأسبوعين المقبلين سيظهران مدى التحدي الذي يواجهنا، لأنه لم يعد بإمكان أحد الرد (في حالة رحيل لاعبين)".

وشدد المدرب الألماني: "علينا حماية كرة القدم، أنا أحب جميع اللاعبين الذين ذهبوا إلى السعودية، نحن بحاجة إلى ضمان بقاء الدوريات الأوروبية قوية كما هي".

وأردف مدرب ليفربول: "ربما يمكننا تغيير بعض القواعد أو القوانين قليلا؟ نحن جميعا متفاجئون من نشاط المملكة العربية السعودية، إنه شعور بالتهديد أكثر من عدمه".

وأصر كلوب: "الفارق بين العقود هنا والعقود هناك كبير جدًا، إنهم يسببون المشاكل بنسبة 100%".

وبخصوص احتمالية انضمام ريان جرافنبيرش إلى صفوف ليفربول، قال كلوب أنه لا يوجد أي تطورات حاليًا وأنه لا يمكنه التحدث عن الأمر قبل حدوث أي شيء رسمي. وأكد أن إذا حدث أي تطور في هذا الصدد، سيتم التحدث عنه يوم الأحد.

واختتم حديثه قائلا: وبهذا، يستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا بتركيز كامل ورغبة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. يعلم الفريق أن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز شديدة وأنه يجب عليه العمل بجدية للحفاظ على مكانته في الصدارة.
 

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