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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخيرا.. الكرملين يكشف موعد ومكان اجتماع بوتين وأردوغان

بوتين واردوغان
بوتين واردوغان

كشف الكرملين، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن سيكون يوم الاثنين، في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “ستجرى المفاوضات بالفعل في سوتشي يوم الاثنين"، وسط آمال في أن يتمكن الاثنان من استعادة اتفاق يضمن المرور الآمن لشحنات الحبوب.

وجاءت تصريحاته بعد أسابيع من التكهنات حول متى وأين قد يجتمع الزعيمان بعد ذلك. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي لإجراء محادثات في موسكو.

وتوسطت تركيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في اتفاق في يوليو 2022 سمح لأوكرانيا بشحن الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

وانسحبت روسيا من اتفاقية الحبوب المدعومة من الأمم المتحدة والتي ساعدت تركيا في التوسط فيها في يوليو، مما أدى فعليا إلى إلغاء الملاحة الآمنة للسفن المدنية التي تبحر عبر البحر الأسود.

وجاء إعلان موسكو بعد وقت قصير من إعلان أوكرانيا أن سفينتين أخريين تبحران عبر ممر مؤقت أنشأته كييف لضمان الملاحة الآمنة.

وقال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف على وسائل التواصل الاجتماعي: "تبحر سفينتان عبر ممر مؤقت من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى مضيق البوسفور".

وأعلنت كييف عن الممر البحري الجديد في أغسطس بعد أن حذرت موسكو من أن السفن التي تغادر الموانئ الأوكرانية يمكن اعتبارها أهدافا عسكرية.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة لموسكو، الخميس، إن إحياء اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أمر "بالغ الأهمية" للأمن الغذائي.

وتريد تركيا أن تعود الأطراف المتحاربة إلى الاتفاق وأن تستخدمه كأساس لمحادثات سلام أوسع نطاقا.

وتقول موسكو إن الاتفاق السابق فرض قيودا غير مباشرة على صادراتها من الحبوب والأسمدة من خلال الحد من وصول روسيا إلى أنظمة الدفع والتأمين العالمية.

وقالت مرارا إنها قد تعود إلى الاتفاق إذا تم تلبية مطالبها.

 

الكرملين بوتين أردوغان الحبوب

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