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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دروع تذكارية تحمل شعار محافظة الشرقية للوزراء ومفتي الجمهورية

صدى البلد

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكلاء وزارات الاوقاف والري والشباب والرياضة ومدير هيئة الابنية التعليمة بالشرقية والنائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب بالشرقية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

استعدادا للاحتفال بالعيد القومي.. حملات نظافة مكبرة في الشرقية

رحب المحافظ بضيوف المحافظة معربا عن سعادته بحضورهم ومشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي وأداء صلاة الجمعة والتي سيتم نقلها علي الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط جموع المواطنين من أبناء المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدا أن هذه المشروعات هي استمراراً لمشروعات سابقة وامتدادا لمشروعات لاحقة تنفذ علي أرض الشرقية لتساهم في احداث التنمية الشاملة وتوفير حياه أفضل للمواطنين.

وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية، دروعاً تذكارية تحمل شعار المحافظة للوزراء ومفتي الجمهورية ومدير الكلية الجوية معربا عن امتنانه لمشاركتهم احتفالات المحافظة بعيدها القومي ومثمناً التعاون المثمر والجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة كما اهدي مدير الكلية الجوية درع الكلية لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده المبذولة بكل شبر بمراكز ومدن.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأبنية التعليمية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المستشار العسكرى

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