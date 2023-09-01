النيابة تحقق في واقعة وفاة مواطن بدعوي الإهمال الطبي داخل مستشفي كفر الزيات

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ المقدم من أسرة المواطن "حسن محمد عثمان" يحمل رقم 1001 اداري ثان مركز شرطة كفر الزيات حول واقعة وفاته بدعوي الإهمال الطبي داخل أحدي المستشفيات بمركز ومدينة كفر الزيات.



كما وجهت النيابة العامة بأهمية عرض جثمان المواطن الضحية علي أطباء الشرعي لإجراء الصفحة التشريحية والوقوف على الأسباب الكاملة حول وفاته .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات حول واقعة وفاة المدعو حسن محمد عثمان 37 سنة داخل أحدي المستشفيات بنطاق دائرة المركز .



واتهمت أسرة الشاب الأطباء المشرفين علي علاجه داخل المستشفي لافتين في شكواهم أن واقعة الإهمال الطبي تلخصت في وفاته داخل غرفة العناية المركزة جاء حال تركيبه 3 أسنان وعقب دخوله للعناية تم تركيب أنبوبة حنجرية الأمر الذي تسبب في سقوط طاقم الأسنان في الحنجرة مما تسبب في حدوث الوفاة ولفظ انفاسه الأخيره خلال رحلته العلاجية .

كما طالبت أسرة المواطن كافة جهات التحقيق بالقصاص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اعملوا وتسببوا في ضياع حياته .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.