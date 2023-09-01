ابنى مات وكان بيصرف علينا .. تفاصيل وفاة شاب لسبب صادم بالجيزة

شهدت منطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة، واقعة غريبة، حيث قام شاب بقتل آخر، بسبب أولوية المرور بالتوك توك.



وكشفت والدة المجني عليه كريم.خ، صاحب الـ 21 عامًا، تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة في حياة المجني عليه، وقالت :" ابني يتيم، وكان بيصرف عليا، وعلى أبوه قبل ما يموت، في شهر 6 الماضي".



وأضافت والدة المجني عليه، خلال حوارها ببرنامج كلبش، مع الإعلامي حسن محفوظ، أن:" ابنى من رابعة ابتدائي، وهو بيشتغل، عشان يوفر فلوس البيت، وقام بتجهيز شقيقته الكبيرة، وتزوجت".



وأكدت أن :" ابني قبل ما يموت قالي ادعيلي، ودعيت له، بالرزق الحلال، وبعد ساعات عرفت أنه في غرفة العمليات، وبعد كده شوفته ميت في المشرحة".



ودخلت في حالة بكاء شديد قائلة:" ابنى كان عايز يقولي حاجة، بس مات، وجسمه كان كله طعنات"" والمتهمين في القضية قتلوه عشان كان عايز يعدي بالتوك توك.. قالهم افتحوا الطريق عشان أعدي فـ طعنوه".



وقدمت الشكر لـ رجال المباحث على سرعة القبض على المتهم، مؤكدة أن اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء أحمد الوتيدي، واللواء علاء فتحي، ورئيس المباحث المقدم مصطفى الدكر، قاموا بالقبض على المتهمين في ساعات قليلة".



