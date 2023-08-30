عشيقها عاري تحت السرير.. تفاصيل ضبط زوج لزوجته في غرفة النوم بالقاهرة

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة إتهام رجل لزوجته بممارسة العلاقة المحرمة مع عامل وذلك بعد ضبطهم سويا في شقة الزوجية بمنطقة 15 مايو.

زوج يضبط زوجته وعشيقها في غرفة النوم

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القاهرة، أن الزوج عاد من العمل في وقت مبكر من اليوم، وأثناء ذلك قامت بإخفاء عشيقها اسفل السرير، وأثناء قيامها بفتح باب الغرفة وجدت زوجها أمامها، حيث طلبت النيابة العامة في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من شخص تضمن قيامه بالعثور على شخص غريب عاري في غرفة نومه أسفل السرير مع زوجته، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ.

حضر الزوج والعشيق أسفل السرير

بالانتقال تبين من التحريات التي باشرتها أجهزة مباحث القاهرة، أن الزوجة إتفقت مع عشيقها على الحضور فور خروج زوجها من المنزل، إلا أن زوجها عاد في وقت مبكر إلى المنزل، وأثناء ذلك كانت الزوجة مع عشيقها في غرفة النوم.

وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة، أن الزوجة خرجت من غرفة النوم بعد سماعها حركة خارج الغرفة، لتجد زوجها أمامها وبعد أن دخل الغرفة اكتشف وجود عشيقها عاري أسفل السرير، وتحرر المحضر اللازم وتم القبض على الزوجة والعشيق وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

اعترافات الزوجة المتهمة في 15 مايو

واعترفت الزوجة المتهمة بممارسة العلاقة المحرمة مع عشيقها في غرفة نومها، أمام أجهزة أمن القاهرة بأنها انتظرت خروج زوجها في الصباح إلى مقر عمله كالمعتاد، وبعد ذلك قامت بالاتصال بعشيقها للحضور إليها، وما أن حضر وبدأت في ممارسة العلاقة المحرمة حتى سمعت أصوات خارج الغرفة.

وأضافت الزوجة المتهمة أمام أجهزة الأمن، أنها طلبت من عشيقها الإختباء أسفل السرير بملابسه، ثم خرجت لفحص الأمر فوجدت زوجها في الخارج، الذي دخل إلى الغرفة وتمكن من ضبط عشيقها عاري الملابس أسفل السرير، وقام بالاتصال بالشرطة للحضور وإلقاء القبض على الزوجة وعشيقها في وضع مخل.