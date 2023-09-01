عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باريس تعلن مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

صدى البلد

أكدت فرنسا ، اليوم الجمعة، مصرع فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من المواطنين الفرنسين، بعدما أفادت تقارير صحافية مغربية الخميس عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة مواطن واحد من دون أن توضح ظروف الوفاة، بحسب وكالة فرانس برس.

 

وأوردت في بيان أن "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنين الفرنسين التي نقدم لها دعمنا الكامل".

 

وقالت متحدثة باسم الوزارة "نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وتم إخطار النيابة العامة". ولم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.

 

ويأتي الحادث في أجواء توتر بين الجزائر والمغرب تفاقمت بسبب ملف الصحراء الغربية المتنازع عليها، ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل علني عن الجانبين.

 

وذكرت وسائل إعلام مغربية نقلا عن شاهد عيان على الحادث مساء الخميس، أن سائحين فرنسيين مغربيين قتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين عندما تاها على دراجات مائية في منطقة بحرية جزائرية على الحدود مع المغرب.

الأوروبى الجزائر والمغرب الجزائريين الخارجية الفرنسية الصحراء الغربية السلطات المغربية النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

حمي الضنك.. بعوض النمر يغزو باريس يحمل أمراضا فتاكة والسطات تتحرك.. فيديو

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة

إيران ولبنان يكشفان: كيف أثر تحسين العلاقات مع الرياض بالإيجاب على المنطقة؟

لخلافات على المشاريب.. شاب ينهي حياه صديقه أثناء جلوسهما على مقهى بالمحلة

الأرصاد تكشف عن مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. فيديو

الترديد خلف المؤذن.. وزير الأوقاف يكشف عن أهم مفاتيح الشفاعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ