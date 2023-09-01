إيران ولبنان يكشفان: كيف أثر تحسين العلاقات مع الرياض بالإيجاب على المنطقة؟

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن تقييم طهران لتحسين العلاقات بين الإيرانية السعودية "إيجابي"، مؤكدا أن لذلك آثار إيجابية على المنطقة و التطورات الإقليمية.

وجاء ذلك خلال لقاءه صباح اليوم الجمعة مع رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" خلال زيارته إلى لبنان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال عبداللهيان إن "تقييمنا حول تقدم العلاقات مع السعودية إيجابي، وتحسين العلاقات بين رياض وطهران فضلا عن نتائجها الإيجابية للبلدين له آثار إيجابية على التطورات الإقليمية".

وشدد الوزير الإيراني على الأهمية الأساسية لاستقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن: "انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة لبنان الجديدة أمر في غاية الأهمية".

وأكد أن هذا الموضوع شأن داخلي ويخص الشعب اللبناني وقادته، معربا عن دعم جهود رئيس البرلمان والتيارات السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد "نبيه بري" أن القضية الأهم في لبنان هي موضوع الرئاسة وقال: "الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اللبنانية في هذا المجال مستمرة".

وأضاف بري: "في حال انتخاب الرئيس، فإن لبنان بلد غني ويمكنها الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية خلال فترة قصيرة".

وشدد على أن "أهم أسباب الضغط على لبنان هو استهداف المقاومة"، وأضاف أن المقاومة التي تقف إلى جانب لبنان في مواجهة التهديدات وإلى جانب الجيش هي الركيزة الأساسية لأمن البلاد.

وأعرب بري عن ارتياحه للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية واعتبرها مفيدة للمنطقة بأكملها.