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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

الدجاج الفاسد
الدجاج الفاسد

يعد الدجاج من أكثر الأكلات الشائعة في مختلف بلدان العالم خاصة أنه يمكن طهيه بطرق متعددة ولكن في بعض الأحيان يتناول الأشخاص أنواع فاسدة تضر بصحتهم وقد تسبب التسمم.

ووفقا لما جاء في موقع “ذاكيتشن” نعرض لكم أهم ٣ علامات تكشف الدجاج الفاسد.

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لون الدجاج 

عندما يفسد الدجاج، يتغير لونه من اللون الوردي إلى اللون الرمادي الباهت و إذا كان لون الدجاج رماديًا، فمن الأفضل عدم استخدامه.

دجاج فاسد
دجاج فاسد


رائحة الدجاج:
قد يبدو الأمر بسيطًا للغاية، لكنه أداة فعالة في معرفة متى يجب الاحتفاظ بالطعام أو رميه.

إذا كان للدجاج رائحة حامضة أو نفاذة أو كريهة بشكل ملحوظ، فاتبع حدسك وتخلص منه.

 

ملمس الدجاج:
يتمتع الدجاج بشكل طبيعي بملمس لامع وزلق قليلاً ومع ذلك، إذا شعرت أن هناك طبقة من شيء ما فوق الدجاج وتبدو لزجة أو لزجة أو سميكة بشكل خاص، فمن الأفضل عدم استخدام الدجاج.

 

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