بروتوكول تقديم 100 منحة دراسية كاملة.. حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع



أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 26 أغسطس وحتى 1 سبتمبر وكان على النحو الآتي:

1) شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد، بحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "100 حلم للمستقبل .. التعليم بالعاصمة الإدارية".

2) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع وجه الوزير باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية ، والاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد. كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الإطارية الموحدة للتدريب الإلزامي بكليات الطب البشري.



3) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023،وأكد الدكتور أيمن عاشور أن كافة الجامعات المصرية حريصة على دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية على مدار العام، مشيرًا إلى مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية في توعية الرأي العام بقضايا البيئة في مصر، كما يقوم بتنظيم قوافل تهتم بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

4) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة وفقًا لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين.



5) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد إيصاطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير (Elsevier) والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتناول الاجتماع عرض أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطور منظومة البحث العلمي المصرية؛ وتعزيز آليات التعاون المشترك بين الجانبين للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، فضلًا عن بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، تعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية بالدوريات العالمية.



6) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية، الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المستوى الذي أجرى يوم 27 أغسطس 2023، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.



7) أطلق د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وأعلن د. أيمن عاشور عن إطلاق التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين بحيث يحصل الطالب الوافد على كافة الحقوق الخاصة بإقامته خلال مدة دراسته في مصر، مؤكدًا على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للطلاب الوافدين، لافتًا إلى استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية يمكن للطلاب الوافدين الالتحاق بها في مجالات وتخصصات جديدة مثل: الذكاء الاصطناعى، الروبوتات، الطاقة الجديدة والمتجددة.



8) أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين "الأولي والثانية" وبدء المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2023.



9) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير/ دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين، وخلال اللقاء أكد الوزير على اهتمام الوزارة بملف الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID).



10) قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتي يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، حرصًا على مصلحة الطلاب ولإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق بمقره الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

11) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من يوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/ 2023حتى يوم الإثنين الموافق 4/9/.2023



12) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، السيد/ شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر(USAID) والوفد المرافق له، وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين الجانبين، وتطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك والشراكات المثمرة في ضوء العلاقات المصرية الأمريكية؛ لتعزيز جهود التنمية في مصر وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

13) عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع مسئولى شركة متجر للهندسة والتجارة، والشركة الصينية الشريكة فى تصنيع السيارة الكهربائية، وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية للبدء فى تصنيع أول سيارة مصرية كهربائية مع شركة متجر للهندسة والتجارة الفائزة بالمركز الأول لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والشريك الصناعي الصينى، ويأتى ذلك تنفيذاً للعقد الموقع بين شركة متجر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى أغسطس 2023، وتحقيق رؤية مصر 2030 لدعم التنمية المستدامة، ودعم الصناعة، وتوفير فرص العمل والبيئة النظيفة.