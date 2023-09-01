مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، نتيجة خصومة ثأرية قديمة.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز أبنوب ووفاة شخصين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية مقتل "رجب.ع.م"، و"شهاب.خ.ع"، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى أبنوب المركزي، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.