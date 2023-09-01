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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال 3 غرقى بالترعة الإبراهيمية ونهر النيل بأسيوط في 24 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، من انتشال جثث 3 أطفال من الترعة الإبراهيمية و نهر النيل خلال الـ24 ساعة الماضية.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بغرق 3 أطفال بترعة الإبراهيمية ونهر النيل بمركزي أسيوط وصدفا.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي من انتشال جثة "امير.ن. أ. ط" ١٩ عامًا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة.

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وتم انتشال جثتين  من ترعة الإبراهيمية  "حمزة.م. ا" ٣ أعوام، و"احمد.ف. إ" عامان وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة. تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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