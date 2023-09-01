7 سنوات ومنصب جديد.. مفاجأة في عرض اتحاد جدة السعودي لمحمد صلاح

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تفاصيل العرض المقدم من ناجي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وغرد “ياسين” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “العرض 7 سنوات، مقابل 550 مليون دولار، 4 سنوات لاعب كرة قدم، و3 سنوات سفيرا للسعودية”.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح سيصل إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، لتوقيع عقود انضمامه لاتحاد جدة.

وقال يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:" موقف محمد صلاح؟.. كل شيء كما هو، لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".