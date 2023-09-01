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رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الفشار.

الفوائد الصحية للفشار ما يلي :-
·   مصدر جيّد للمعادن والفيتامينات يحتوي الفشار على كميات جيّدة لمجموعة من المعادن الضرورية لعمل الجسم بالشكل السليم، بما في ذلك المنغنيز، والفسفور، والمغنيسيوم، والزنك، والحديد، والنحاس، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات، منها: فيتامين ب3، وفيتامين ب6، وفيتامين1.
  

مصدر غني بالألياف يحتوي الفشار على كميات عالية جدًا من الألياف ذات الفوائد العديدة، منها ما يأتي: قد يُقلّل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، فالفشار والسكري مثلًا مرتبطان، فقد يُقلل تناوله من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأيضًا من خطر السمنة، وأمراض القلب.


·يساعد على تعزيز حركة وصحة الجهاز الهضمي، إذ تحتوي كل 100 جرام من الفشار على كمية تغطّي جزءًا كبيرًا من احتياجات جسم الإنسان، إذ تساوي الاحتياجات اليومية للألياف 25 غرامًا بالنسبة للنساء، و38 جرامًا بالنسبة للرجال.
·  تساعد على الشعور بالامتلاء وزيادة الشعور بالشبع، ويمكن للألياف الموجودة في الفشار إضافةً إلى مجموعة فيتامين ب، وفيتامين هـ أن تساعد على تحفيز الحركة الدودية للعضلات الملساء في الأمعاء، وإفراز العصارات الهضمية، مما يساهم في المحافظة على صحة عملية الهضم.


·   مفيدة للحامل، لذا فإن فوائد الفشار للحامل قد تكون حقيقيةً، فالألياف تجعله وجبةً خفيفةً صحيةً للحامل المصابة بالإمساك، لأن الألياف قد تخفف من إمساك الحامل بشكل سريع.


· مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل مركبات البوليفينول وتتركّز على وجه الخصوص في القشرة، مما يساعد على التخلص من الجذور الحرة من الجسم، والتي ترتبط بخطر الإصابة بالعديد من الأمراض.


·يمكن إضافته لخطة فقدان الوزن يتساءل الجميع عن علاقة الفشار والدايت، فهل هو مفيدٌ للدايت أم لا! وفي الواقع يُعدّ الفشار الذي حُضِّر بطريقة الفرقعة باستخدام الهواء الساخن.

الفشار ذرة فشار تأكل الفشار

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