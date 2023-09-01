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رئيس التحرير
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برلمان

قبل الذكري 71 لعيد الفلاح.. برلماني يكشف أهم مطالب المزارعين لدعمهم| خاص

النائب فتحى قنديل،
النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن أهمية دور الفلاح في تحقيق التنمية المستدامة برزت في الآونة الأخيرة، لا سيما خلال فترة كورونا؛ حينما توقفت عمليات التبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض، فلم يتوقف نشاط الفلاح عن العمل على زيادة الإنتاج الزراعي.

وأضاف “قنديل” في تصريح لـ“صدى البلد”، أن كافة الدول توجه تركيزها حاليا لدعم وتنمية القطاع الزراعي؛ من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية، قائلا “مختلف الدول رجعت تهتم بالزراعة؛ باعتبارها أساس النهوض والتقدم الاقتصادي”، لذا فإن توجيه الدعم الحكومي للفلاح؛ يعد من أهم عوامل الارتقاء بمستوى الإنتاجية.

أهم مطالب الفلاحين 

وعن أهم مطالب الفلاحين التي تسهم في دعمهم؛ أشار عضو لجنة الزراعة إلى أنه لا بد من تفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتعيين عدد من المهندسين، والتركيز على ضبط أسعار الأسمدة والمبيدات، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية والبحث العلمي في استنباط أصناف تقاوي جديدة، إضافة إلى إحلال نظم الري الحديثة للأراضي، واستخدام الطاقة الشمسية في عملية الإنتاج الزراعي.

ونوه عضو مجلس النواب، بأهمية تسعير المحاصيل قبل بدء زراعتها، حيث أن هذه الفكرة تعد حافزا تشجيعيا للفلاح على زيادة الإنتاج.

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وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين.

وأضاف أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيز للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج.

وأضاف عبدالرحمن أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط فتوجيهات الرئيس المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.

الفلاح عيد الفلاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب الزراعة التنمية المستدامة

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