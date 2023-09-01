حرس الحدود السعودي يحبط تهريب 36 كيلو من الحشيش

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي، اليوم الجمعة، بمنطقة جازان تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وصلت إلى (36) كيلوجرامًا.



وأهابت الجهات الأمنية بالمملكة بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، حسما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

يأتي ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.