عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبد اللهيان : العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الاتجاه الصحيح

عبد اللهيان
عبد اللهيان


اعتبر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ان التطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني هو خطأ استراتيجي، مطالب كل دول المنطقة أن تقوم بالدور المنوط بها لتقديم كل الدعم لفلسطين.

 

وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية من لبنان : اللاعبون الخارجيون يمكنهم القيام بدور فعال لتحفيز الحوار الداخلي في لبنان

وأضاف : القادة اللبنانيون أثبتوا أنهم لا يركنون إلى الإملاءات والضغوطات الخارجية، لطالما كانت الحوارات الثنائية مع المسؤولين اللبنانيين تعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين

وأردف : نرحب بعودة سوريا إلى الحضن العربي وعودة العلاقات الطبيعية مع كافة الدول العربية ، مشيرا الي ان الهدف من اللقاءات التي نجريها مع قادة دول المنطقة هو الوصول إلى مرحلة من التعاون التي تصب في مصلحة المنطقة

واكد أن العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الاتجاه الصحيح ودبلوماسيو البلدين موجودون في عاصمتي البلدين

وتعهد قائلا : كل الشركات الإيرانية مستعدة لتقديم المساعدة الفنية والهندسية والطبية باتجاه دعم حالة الإعمار التي يشهدها لبنان

وأضاف : العقوبات ينبغي ألا تقف حائلاً أمام تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين

كما نصح الرئيس ماكرون يكرس جهوده على معالجة المشكلات التي يعاني منها الداخل الفرنسي
 

عبد اللهيان: علاقات الصداقة بين سوريا وتركيا لصالح المنطقة

عبد اللهيان يشيد بدور قطر في صفقة تبادل الأسرى بين إيران وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

7 سنوات ومنصب جديد.. مفاجأة في عرض اتحاد جدة السعودي لمحمد صلاح

رسميا.. الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا وإسقاط التهم

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

موضوعات متعلقة

عبد اللهيان: الرئيس الإيراني يزور السعودية قريبا

عبد اللهيان: إيران والجزائر صديقان في الأوقات الصعبة

ترشيحاتنا

11 حدثًا فلكيًا مهمًا بسماء مصر في سبتمبر 2023 | تعرف عليها

رفيق درب كاظم الساهر|من هو الشاعر العراقي كريم العراقي الذي رحل اليوم؟

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

جنوب إفريقيا: سقوط 18 مشتبها في تبادل لإطلاق للنار مع الشرطة

كامل الوزير: بيان 3 يوليو كان بالتوافق مع كل القوى الوطنية

بيروّج مخدرات في المدينة المنورة | قرار رادع بالسعودية ضد وافد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

مش بتروح بغسيل الأسنان.. أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة

يصدم ريال مدريد .. حقيقة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

فيديو

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ