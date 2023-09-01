عبد اللهيان : العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الاتجاه الصحيح



اعتبر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ان التطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني هو خطأ استراتيجي، مطالب كل دول المنطقة أن تقوم بالدور المنوط بها لتقديم كل الدعم لفلسطين.

وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية من لبنان : اللاعبون الخارجيون يمكنهم القيام بدور فعال لتحفيز الحوار الداخلي في لبنان

وأضاف : القادة اللبنانيون أثبتوا أنهم لا يركنون إلى الإملاءات والضغوطات الخارجية، لطالما كانت الحوارات الثنائية مع المسؤولين اللبنانيين تعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين

وأردف : نرحب بعودة سوريا إلى الحضن العربي وعودة العلاقات الطبيعية مع كافة الدول العربية ، مشيرا الي ان الهدف من اللقاءات التي نجريها مع قادة دول المنطقة هو الوصول إلى مرحلة من التعاون التي تصب في مصلحة المنطقة

واكد أن العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الاتجاه الصحيح ودبلوماسيو البلدين موجودون في عاصمتي البلدين

وتعهد قائلا : كل الشركات الإيرانية مستعدة لتقديم المساعدة الفنية والهندسية والطبية باتجاه دعم حالة الإعمار التي يشهدها لبنان

وأضاف : العقوبات ينبغي ألا تقف حائلاً أمام تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين

كما نصح الرئيس ماكرون يكرس جهوده على معالجة المشكلات التي يعاني منها الداخل الفرنسي

