عبد اللهيان: علاقات الصداقة بين سوريا وتركيا لصالح المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم، الأربعاء، إن علاقات الصداقة بين دمشق وأنقرة هي لصالح البلدين والمنطقة، مؤكدًا على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما في ذلك إزاء سوريا وتركيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري فيصل المقداد، في دمشق، أدان عبد اللهيان هجمات إسرائيل على مطار حلب والمناطق المدنية في سوريا، مبينًا أن أي اعتداء ستقوم به إسرائيل لن يمر دون ردٍ من قبل دول المنطقة.

وأضاف "عبد اللهيان" في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، "أجرينا مباحثات تناولت مختلف القضايا الثنائية، وفي إطار متابعة الاتفاقيات بين رئيسي البلدين، فإننا نتفق على أن تعقد اللجنة العليا للبلدين اجتماعها في طهران في المستقبل القريب".

وأردف قائلاً: "خلال الاجتماع الرباعي الأخير الذي عُقد بين وزراء خارجية إيران، وتركيا، وسوريا، وروسيا، تم طرح أفكار بشأن إرساء الأمن على الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا، والهواجس الأمنية لدى البلدين".

بدوره، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد: "أجرينا مشاورات بشأن التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، ونحن نرى أن السياسة العدائية ضد البلدين مستمرة، وقد نرى أن أمريكا توظف مصادرها مثل الإرهاب ضد البلدين، وقد أصبح هذا واضحًا للجميع".

وحول ما يشاع بأن القوات الأمريكية تحركت لإغلاق الحدود السورية - العراقية، أوضح المقداد: "لقد شهدنا، خلال الأيام الماضية، هجومًا على سوريا.. في الأساس يكون تواجدهم لقطع الاتصال بين سوريا والعراق.. لقد حاولوا استغلال الوضع الحالي لتجهيز الجماعات الإرهابية ضد الحكومة السورية".

وزاد بالقول: "نعتقد أن أشقاءنا في العراق استعادوا استقلالهم، ولن يسمحوا بتنفيذ مثل هذه الهجمات".

