عبد اللهيان يشيد بدور قطر في صفقة تبادل الأسرى بين إيران وأمريكا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن عبد اللهيان ثمن الدور الذي قامت به قطر في الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ونقلت عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن "قطر تبذل جهودا إيجابية وبناءة في العلاقات الإقليمية والدولية، مؤكدا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في أغسطس الجاري، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى تقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.

كانت قد أعلنت الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بحث طرفان علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.