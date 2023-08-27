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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاتفاق الأخير.. علاقة قوية تربط قطر وإيران

قطر وإيران
قطر وإيران

أعلنت الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بحث طرفان علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أشاد وزير الخارجية الإيراني  بدور قطر في الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ونقلت عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن "قطر تبذل جهودا إيجابية وبناءة في العلاقات الإقليمية والدولية، مؤكدا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان رئيس الوزراء القطري، قد أعرب يوم الجمعة، عن أمله في أن يؤدي اتفاق لتبادل السجناء توسطت فيه بلاده مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة إلى حوار أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "بالنسبة لإيران، كنا وسيطا رئيسيا مع الولايات المتحدة في اتفاق تبادل السجناء الذي نأمل أن يؤدي إلى حوار أوسع حول الاتفاق النووي".

وتوصلت واشنطن وطهران، في أغسطس الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

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