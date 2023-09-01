منها انفعاله في اعتصام رابعة.. مواقف لا تنسى للرئيس السيسي يرويها كامل الوزير

"إنجازات الرئيس السيسي ستُكتب في مذكراتي".. كلمات عبر بها الفريق كامل الوزير باكيًا، عن العديد من المواقف التي لا تُنسى للرئيس السيسي، سواء في تاريخ مصر، أو في حياته المهنية، إذ وصفه خلال ترقيته لرتبة الفريق، بأنه الأخ والصديق والقائد الذي تحمل الكثير من أجل حماية مصر من مؤامرات عديدة.

الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حل ضيفا اليوم الجمعة، على الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، للحديث عن العديد من الملفات الهامة خلال فترة تواجده سواء مديرًا لسلاح المهندسين، أو وزيرًا للنقل في مصر.

وكشف كامل الوزير، خلال تصريحاته عن عدد من المواقف الهامة للرئيس السيسي خلال فترة تواجده سواء وزيرًا للدفاع في عهد جماعة الإخوان، أو خلال رئاسته لجمهورية مصر العربية.

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، أبرز ما ذكره الفريق كامل الوزير، عن الرئيس السيسي والمواقف التي لا ينساها له في تاريخ مصر.

كامل الوزير: الرئيس السيسي تحمل الكثير في عهد جماعة الإخوان

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان مشفق على الرئيس السيسي خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع في عهد جماعة الإخوان، إذ أن هذا الرجل تحمل الكثير من أجل مصلحة، ولمصلحة الدولة المصرية، حيث إنه تصدى لمؤامرات عديدة، وكان يحاول جاهدا مساعدتهم ألا أنهم كانوا يرغبون للعمل في نطاق واحد فقط.

وأضاف "الوزير"، خلال تصريحاته، أن الرئيس السيسي كان يعمل لصالح الدولة المصرية، وساهم في إنجاز العديد من المشروعات في عهد الإخوان، وكان يفتتحها محمد مرسي في هذه الفترة.

وشدد على أن الرئيس السيسي رفض أن يعمل لصالح أي فصيل في هذه الفترة، وكان يعمل لصالح مصر فقط لا غير، وانحاز للشعب في النهاية؛ لأن هذا هو الطبيعي، الشعب يحب الجيش والجيش ينحاز للشعب إذ أن الجيش دائما يتواجد فيه كل أطياف الشعب المصري.

كامل الوزير: الرئيس السيسي انفعل بشكل كبير خلال فض اعتصام رابعة

وروى الفريق كامل الوزير، أحد المواقف التي سردها للمرة الأولى، قائلا: إنه خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تم اكتشاف مجموعة مسلحة تتواجد أعلى أحد العمائر خلف مسجد رابة العدوية، وكانوا يطلقون النيران على معدات سلاح المهندسين التي يتم استخدامها في فض الاعتصام.

وأضاف "الوزير"، في تصريحاته، أنه حاول التواصل معهم وإيقافهم من أجل استكمال فض الاعتصام دون أن يتأذى أحد ألا أنهم صمموا على الاستمرار، ورفضوا ما قاله، لافتا إلى أنه قد اقترح أن يهد العمارة بالمعدات من أجل أن ينتهي من فض الاعتصام.

وتابع كامل الوزير، أن الرئيس السيسي في ذلك التوقيت تواصل معه، وحينما علم باقتراحه؛ انفعل بشكل كبير، ورفض بشكل قاطع هدم العمارة فوقهم، قائلا: "مش إحنا اللي نهد عمارات بلدنا، مش إحنا اللي نهد يا كامل، شوف أي حل تاني، مفيش حد يهد حاجة".

كامل الوزير: الرئيس السيسي مهموم بمشاكل مصر ويفكر في تقدمها دائما

وقال كامل الوزير، خلال تصريحاته، إن الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة، وهو مهموم كثيرًا بمشاكل مصر، ويرغب في حلها، ويرغب في إنجاز أكبر عدد ممكن من المشروعات لصالح مصر؛ من أجل أن تتقدم الدولة المصرية.

وأضاف "الوزير"، أن فكرة مشروعات حفر الأنفاق كانت فكرته من أجل تسهيل عبور العربات والأهالي، لافتا إلى أنه وجه بأن يكون هناك فرق ومعدات يمتلكها الجيش المصري مثل شركات المقاولون العرب، لتسهيل حفر وبناء الطرق والأنفاق بشكل أسرع.

وتابع: "الرئيس السيسي طول الوقت عاوز يعمل مشاريع، وعاوز مصر تاخد المكانة اللي تستحقها، ومش هنسى كلامه معايا، في حفر قناة السويس، أو مشاريع الأنفاق".

كامل الوزير: انهرت بالبكاء خلال أحد المكالمات الهاتفية مع الرئيس السيسي

وكشف الفريق كامل الوزير، عن انهياره بالبكاء في أحد المكالمات الهاتفية مع الرئيس السيسي خلال عملهم في اليوم الأول في حفر الأنفاق، إذ أنه كان مضغوط بشكل كبير، وكان يرغب في الانتهاء من هذه المشاريع التي حلم بإنجازها مع الرئيس السيسي.

وأضاف "الوزير" أن الماكينة التي يتم استخدامها في حفر الأنفاق تعطلت في اليوم الأول، وتواصل مع الرئيس بعدها وقت صلاة الفجر، "والله انهرت من البكاء معاه في التليفون، وقولت له المكنة عطلت يا ريس في أول يوم، وأنا مش عارف أعمل إيه".

وتابع كامل الوزير: "رد الرئيس السيسي عليا، وقالي وحياة دموعك يا كامل هننجح، وربنا مش هيسيبنا وهينجحنا، وبالفعل بعبقرية المهندس المصري قدرنا نشغل الماكينة من تاني ونشتغل ونكمل حفر في الأنفاق".