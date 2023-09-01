ماكرون يؤكد عزم فرنسا مواجهة عباءات النساء وجلباب الرجال

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أن الطلاب الفرنسيين لن يمروا من الباب إذا حضروا إلى المدرسة وهم يرتدون أردية طويلة، قائلاً إن السلطات ستكون صعبة وعنيدة في تطبيق قاعدة جديدة عندما تستأنف الدراسة الأسبوع المقبل.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال في مؤتمر صحفي قبل أربعة أيام أن الجلباب الذي يرتديه المسلمون بشكل رئيسي، والمعروف باسم العباءات للفتيات والنساء، سيتم حظره مع بداية العام الدراسي الجديد يوم الاثنين.

وتحدث ماكرون عن قواعد اللباس لأول مرة علناً بعد زيارته لمدرسة مهنية في منطقة فوكلوز بجنوب فرنسا.

قال الرئيس: نعلم أنه ستكون هناك حالات لطلاب يختبرون القاعدة، بما في ذلك حالات تحاول تحدي النظام الجمهوري. وقال ماكرون إنهم لن يتمكنوا من التسلل إلى الفصل، مشددا على أننا سنكون عنيدين لتطبيق الأمر.

وصف وزير التعليم الفتيات والفتيان الذين يرتدون الجلباب في المدارس الإعدادية والثانوية بأنه "انتهاك للعلمانية"، وهو مبدأ أساسي لفرنسا. واتهم بعض الطلاب باستخدام الزي التقليدي لمحاولة زعزعة استقرار المدارس.

تلقت القاعدة الجديدة انتقادات. وقد ضجت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالنقاد الذين يقولون إن الملابس الفضفاضة التي تغطي الجسم لا تشكل عرضًا متفاخرًا للدين ولا ينبغي حظرها في الفصول الدراسية.

إطار الحظر هو قانون صدر عام 2004 يهدف إلى الحفاظ على العلمانية في المدارس العامة الفرنسية. يحظر القانون ارتداء الحجاب الإسلامي، ولكنه ينطبق أيضًا على الصلبان المسيحية الكبيرة والقبعات اليهودية والعمائم الكبيرة التي يرتديها السيخ.

مرت القاعدة الجديدة بعد أشهر من الضجة والمناقشات البرلمانية. وادعى المسلمون أنها وصمتهم. ولا ينطبق القانون على طلاب الجامعات.

في معرض حديثه عن كيفية تطبيق الإجراء الجديد، قال ماكرون إنه سيتم إرسال "موظفين محددين إلى المدارس "الحساسة" لمساعدة مديري المدارس والمعلمين وللحوار مع الطلاب والأسر، إذا لزم الأمر.

قال وزير التعليم الفرنسي في وقت سابق إنه سيتم تدريب 14 ألف موظف تعليمي في مناصب قيادية بحلول نهاية هذا العام للتعامل مع التنفيذ وقضايا أخرى في دعم العلمانية، وسيتم تدريب 300 ألف موظف بحلول عام 2025.