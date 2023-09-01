شوقى علام: مرصد الفتاوى التكفيرية يعمل بهذه المحاور الثلاث.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه ليس للجماعات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف منهجية علمية طبقا لما أصدره من فتاوى وحتى لا يعرفون ما مآلات ما يصدرونه من فتاوى.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، دار الإفتاء استشعرت الخطر على الأمة عقب ظهور تنظيم داعش الإرهابى فى العديد من الدول فى 2013.

وأوضح المفتي، أنه لمواجهةالفكر الداعشى تم إنشاء مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" عام 2014.

ابن عباس رضي الله عنهما

وأكد المفتى أن المرصد يسير على نهج الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما في جداله وحواره مع الخوارج بالحجج والبراهين، و يعمل على مدار الساعة من خلال محاور ثلاثة؛ الأول: عملية رصدية لما يصدر من فتاوى تكفيرية وآراء متشددة.

وتابع: المحور الثاني: تحليل هذا المرصود من خلال وحدة التحليل الموجودة في دار الإفتاء المصرية، والأمر الثالث: إصدار تقرير عن عملية الرصد. مشيرًا إلى أن المرصد أصدر أكثر