حجاج عبد العظيم: مسلسل الليلة الكبيرة كوميدي وجديد للغاية.. فيديو

كشف الفنان حجاج عبدالعظيم كواليس دوره فى مسلسل الليلة الكبيرة، الذى تشارك فيه الفنانة هالة فاخر.



وأضاف حجاج عبد العظيم خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، مسلسل الليلة الكبيرة، كوميدى وجديد للغاية وبه تناقضات بين الحاضر والمستقبل.

طريقة كوميدية

وأوضح الفنان حجاج عبد العظيم أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية،وأن كتابة السيناريو تم بشكل اجتماعي.

وأشاد حجاج عبد العظيم، بمخرج المسلسل قائلا:" شاطر ودؤوب لديه وجهات نظر معينة وديما مخلينا شايفين العمل من وجهة نظره".