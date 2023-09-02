رئيس حي شرق الإسكندرية: إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، أن الحي شن حملة بعزبة الموظفين بنطاق الحي ، تم خلالها إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على معدات البناء وإيداعها ديوان عام المحافظة .



جاء ذلك بمشاركةر مازن البراجة وأيمن عادل أعضاء وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة ، ومحمد الكردي مدير وحدة الإزالة الفورية بالحي ووحدة التدخل السريع بالمحافظة ، ووحدة الإزالة الفورية بالحي .



وأكد حبيب على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أى مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة ، وفرض القانون وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .

وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات مضاعفة مرة أخرى ، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين .