ليفربول يتمم صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو بساعات

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي رايان جرافنبرتش، بعقد طويل الأمد، قادما من بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال بيان النادي الإنجليزي: "أكمل نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع لاعب خط الوسط رايان جرافنبرتش من بايرن ميونخ بعقد طويل الأمد، بشرط الحصول على تصريح عمل".

وأضاف: "أصبح اللاعب الدولي الهولندي جرافينبيرش هو الوافد الجديد الرابع للريدز هذا الصيف بعد خضوعه للفحص الطبي وإتمام الصفقة في مركز تدريب أكسا اليوم، وسيرتدى القميص رقم 38 مع الفريق".

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الهولندي وقع عقدا مع ليفربول حتى عام 2028، وكلفت الصفقة خزينة الريدز مبلغ 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخري حوافز ومكافأت.

ويعد جرافينبيرش، رابع صفقات الريدز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المجري دومينيك سوبوسلاي، الأرجنتيني أليكس ماك أليستر والياباني واتارو إندو.