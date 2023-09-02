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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

35 سنة بلبس زي الرجالة.. المعلمة بسكوتة ملكة سوق الخضار والفاكهة بالشرقية

صدى البلد

بمجرد مرورك داخل مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية وتحديدا بمنطقة مرور المدينة تسمع الأصوات تتعالي والنداءات تتردد بإسم المعلمه "بسكوته" أشهر تجار الخضار والفاكهة بمدينة منيا القمح وبالسؤال عنها تسمع القصص التي تحمل بين طياتها التحدي والإصرار علي تربية أبنائها وتعليمهم بالإضافة الي الوقوف وسط السوق والرجال حتي أستطاعت ان تكون لها إسما بين كبار التجار متخذة من اللبس الرجالي زيا لها علي مدار أكثر من 35 عاما انها المعلمة "أم سمر" ابنه مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية..

في البداية روت المعلمة "بسكوتة" تفاصيل إرتدائها الزي الرجالي في حديثها لموقع صدي البلد قائلة..منذ اكثر من 35 سنة وانا أرتدي الجلباب الرجالي فبعد ان تركني زوجي ومعي 4 أطفال قررت النزول الي السوق والتجارة في الخضار والفاكهة وخاصة ان والدي كان تاجر قطاعي وكانت البداية من مدينة ابو صوير وذهبت لشراء الخضار والفاكهة وبالفعل قمت بشراء كمية من البطاطس أعقبها شراء كميات أخري من الخضار والفاكهة.

وأضافت المعلمة "أم محمود" قررت لبس الجلباب الرجالي وخاصة ان تلك المهنة جميعها من الرجال وقررت ان أكون راجل في نفسي وان أكون مثل الرجال حتي لا أقع فريسة للمضايقات وفي البداية كان الجميع ينظر الي بإستغراب ولكنني صممت ان أكون قد التحدي والحمد لله ربنا أكرمني من وسع.

وأستكملت المعلمه "أم سمر" قائلة لم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن تم إطلاق إسم المعلمه "تمساحة" علي وخاصة انه كان في مثل هذا الوقت مسلسل الراية البيضا يعرض علي التلفاز وكانت الفنانة القديرة سناء جميل تقوم بدور المعلمة "تمساحة" ومن هنا انتشر إسم المعلمه تمساحة علي.

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وأختتمت المعلمه "تمساحة" قائلة يجب علي كل إمراة الوقوف خلف زوجها ومساعدته وتربية أبنائها التربية الصحيحة وتنشئتهم التنشئة السليمة وأن تكون علي قدر المسئولية وخاصة ان المرأة المصرية تشتهر بانها مربية للأجيل وتقف في مساعدة زوجها وأسرتها.

وأشارت قائلة انه يأتي اليها سيدات في بداية طريقهم ويحتاجون الي خضار وفاكهة ولا يملكون ثمنها ولكنها تقوم بإعطائهم ما يريدون وعندما ينتهون من البيع يقومون بتوريد ثمن ما أشترون.

ابو صوير الخضار والفاكهة البطاطس الشرقية بمحافظة الشرقية محافظة الشرقية مدينة منيا القمح مدينة أبو صوير

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