عرض أنشطة مبادرة «حواديت الشارع» أمام وزيرة التضامن بالشيخ زويد 

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء ، عدة أنشطة ثقافية ضمن أنشطة مبادرة " حواديت الشارع"، وهي إحدى مبادرات مؤسسة “الشجرة”، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وتهدف المبادرة إلى تعليم الأطفال الفنون وإحياء الثقافة في شمال سيناء، وذلك بالتزامن مع زيارة الوزيرة لمتابعة برنامج التمكين الاقتصادي وتكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني (مؤسسة الشجرة للتنمية والفن _ الهلال الأحمر _ سيناء للخير _ مؤسسة مصر الخير ) بمدينة الشيخ زويد.

يوم ترفيهي

وقد تم تنفيذ يوم ترفيهي للأطفال من خلال مسرح عرائس للأطفال، حيث تم عرض عدد من الرسائل التي تجعل من الأطفال نبتة صالحة في المجتمع، وتأكيد أهمية الفن لحياة الطفل في عملية نموه وتطوره، وأن الفن والابتكار يمكنان الطفل من التواصل مع العالم من حوله ويكسبانه مجموعة من المهارات المتنوعة التي ستسهل عليه عملية التعبير عن نفسه أيضا، واكتساب المهارات التي سيستخدمها الطفل طوال حياته.

وقال محمد تمساح، رئيس الجمعية، إن النشاطات الفنية المختلفة المقدمة للأطفال من شأنها أن تعلم الطفل مهارات حل المشاكل وكيفية التفكير النقدي، مع الوضع في الاعتبار أنه مع مرور الوقت سيحتاج الطفل لاتخاذ القرارات في مختلف أمور حياته.

وقدم فريق التطوع بالمؤسسة عدة عروض فنية، تناولت قضايا صحية للأطفال، وهي طرق الوقاية من فيروس كورونا والمتحور الجديد، وأهمية النظافة الشخصية، وعرض فني آخر عن التنمر ومدي الأذى النفسي الذي يتعرض له الأطفال من المتنمرين، ثم تم عرض فني عن أهمية الوطن وحماية الوطن وتعزيز قيمة الانتماء والمواطنة لدى الأطفال.

القيم الأخلاقية والإنسانية:

وقدمت الفنانة شيماء عبد الحكم، المتطوعة بمؤسسة “الشجرة” للتنمية والفن، عرضا لقصة المواطنة أمام الدكتورة نيفين القباج، ومناقشة أهمية العروض المسرحية البسيطة للأطفال واستخدامها لتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية لدى الأطفال، واستمرار أنشطة مبادرة حواديت الشارع خلال الفترة القادمة في مراكز وقرى المحافظة، بناءً على توجيهات المحافظ.

وبعد انتهاء العروض، تمت مناقشة الأطفال في المحتوى المعروض للتأكد من وصول الرسائل إلى الأطفال وفهمها، وتم توزيع بعض الهدايا العينية للأطفال.