وفد علمي يبحث آلية دمج أبناء نخل في التنمية الزراعية

زار الوفد العلمي من المركز القومي لبحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من قرى وتجمعات مركز نخل، محافظة شمال سيناء، و يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتنمية المستدامة والشاملة بسيناء، وذلك لدمج ابناء سيناء في التنمية الزراعيه المستدامة.



وكان في استقبال الوفد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، والذي ضم الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء، والدكتور صالح محمد عضو فريق البحث، والدكتور أسامه درويش عضو فريق البحث، استاذ مساعد ، والدكتوره انتصار علي حسن، واستاذ مساعد دكتوره رباب الخطيب.

مشروعات صغيره:

ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعده الاستفاده المجتمعيه من أنشطة وزارة الزراعة لإقامة مشروعات صغيرة قائمة على الموارد البيئية المحلية لرفع مستوي معيشة أبناء سيناء ، والعمل على حل مشكله البطالة.

حيث يتم دعم المواطنيين بالابار الزراعية ومحطات المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية لإنارة المناطق المحرومة ومشرعات تربية الاغنام وبطاريات الارانب والاعلاف وشتلات الفاكهه والصوبات الزراعية.

وقد أجرى فريق البحث عدة لقاءات بالموطنين في القرى التابعة لمركز نخل ، بعقد جلسات نقاشيه لبحث مطالب المواطنين من التنمية الزراعية بالمركز.