التحق المدافع الشاب وفريق ٢٠٠٣ يوسف شعبان بمعسكر فريق نادي بيراميدز في مدينة بوردور التركية استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، وهو المعسكر الذي يستمر حتى الخميس المقبل.

يوسف شعبان ينضم لمعسكر بيراميدز في تركيا

ويكمل يوسف شعبان قائمة بيراميدز في معسكر تركيا ودعم خط الدفاع، خاصة في ظل مغادرة ثنائي خط الدفاع محمود مرعي وعلي جبر خلال ساعات للانضمام لصفوف المنتخب الوطني الأول في معسكر سبتمبر.

يذكر أن بيراميدز يخوض ثالث مبارياته الودية في الخامسة من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم في مدينة بوردور التركية في إطار معسكر الإعداد.