اتحاد تليفزيونات التعاون الإسلامي يقيم أكبر دورة لأعضائه عن الذكاء الاصطناعي

يقيم اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي أكبر دورة تدريبية لأعضاء الإتحاد وكبار الإعلاميين ورؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون، والتي تأتي تحت عنوان "الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي" وكيفية التعامل الاعلامي معه.

وتقام الدورة في التاسع من سبتمبر الجاري ولمدة سبعة أيام ، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية في القاهرة، وتقام فعاليات الدورة علي هامش مؤتمر الأوقاف الـ34 بعنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" والذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتقام فعاليات الدورة تحت رعاية معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في إطار التعاون والتنسيق التام بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي .

ويشارك في الدورة ممثلين من هيئات الإذاعة والتلفزيون من ٥٧ دولة الأعضاء باتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة "٤٠" من كبار الإعلاميين ومقدمي البرامج ورؤساء التلفزيونات والإذاعات ، من الدول العربية والاسلامية، ويحاضر بالدورة كبار أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية وكبار أساتذة وعلماء الشريعة والدين بوزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف، ومتخصصين في فنون الإعلام والإتصال التليفزيوني.

وأكد الدكتور عمرو الليثي ان هذه الدورة تأتى فى إطار الدورات التي يقيمها اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، لدعم أعضاء الاتحاد من "٥٧" دول عربية وإسلامية في أربع قارات، والذي يعتمد علي تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامي الجديد المنير والمستنير، حيث تم افتتاح أكاديمية للتدريب لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالملكة العربية السعودية ، لتدريب الكوادر الاعلامية والذي يأتي استمرارًا للنهج مع اقامة الدورات السابقة.

وتهدف الدورة إلى مناقشة الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل الاعلامي معه ، وتسليط الضوء على الكيفية التي أحدثت بها تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورة في مختلف جوانب صناعة الإعلام، بما في ذلك إنشاء المحتوى والتوزيع والتخصيص ومشاركة الجمهور .

وأضاف أن هذه الدورات تساهم بشكل كبير في زيادة التلاحم والتكامل بين أعضاء الدول الإسلامية ودعوتهم للحضور إلى مصر، والتي تحتضن كافة الاشقاء من الدول العربية والإسلامية، وتوفير كل سبل التدريب في كافة المجالات .

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها أكاديميون متخصصون.

جدير بالذكر ان اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي أقام سابقا الدورة التدريبية "الأولى، الثانية ، الثالثة " وستقام الدورة الرابعة في شهر سبتمبر الجاري .