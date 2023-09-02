عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اتحاد تليفزيونات التعاون الإسلامي يقيم أكبر دورة لأعضائه عن الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

يقيم اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي أكبر دورة تدريبية لأعضاء الإتحاد وكبار الإعلاميين ورؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون، والتي تأتي تحت عنوان "الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي" وكيفية التعامل الاعلامي معه.

وتقام الدورة في التاسع من سبتمبر الجاري ولمدة سبعة أيام ، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية في القاهرة، وتقام فعاليات الدورة علي هامش مؤتمر الأوقاف الـ34 بعنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" والذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتقام فعاليات الدورة تحت رعاية معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في إطار التعاون والتنسيق التام بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي .

ويشارك في الدورة ممثلين من هيئات الإذاعة والتلفزيون من ٥٧ دولة الأعضاء باتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة "٤٠" من كبار الإعلاميين ومقدمي البرامج ورؤساء التلفزيونات والإذاعات ، من الدول العربية والاسلامية، ويحاضر بالدورة كبار أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية وكبار أساتذة وعلماء الشريعة والدين بوزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف، ومتخصصين في فنون الإعلام والإتصال التليفزيوني.

وأكد الدكتور عمرو الليثي ان هذه الدورة تأتى فى إطار الدورات التي يقيمها اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، لدعم أعضاء الاتحاد من "٥٧" دول عربية وإسلامية في أربع قارات، والذي يعتمد علي تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامي الجديد المنير والمستنير، حيث تم افتتاح أكاديمية للتدريب لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي  بالملكة العربية السعودية ، لتدريب الكوادر الاعلامية والذي يأتي استمرارًا للنهج مع اقامة الدورات السابقة.

وتهدف الدورة إلى مناقشة الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل الاعلامي معه ، وتسليط الضوء على الكيفية التي أحدثت بها تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورة في مختلف جوانب صناعة الإعلام، بما في ذلك إنشاء المحتوى والتوزيع والتخصيص ومشاركة الجمهور .

وأضاف أن هذه الدورات تساهم بشكل كبير في زيادة التلاحم والتكامل بين أعضاء الدول الإسلامية ودعوتهم للحضور إلى مصر، والتي تحتضن كافة الاشقاء من الدول العربية والإسلامية، وتوفير كل سبل التدريب في كافة المجالات .

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها أكاديميون متخصصون.

جدير بالذكر ان اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي أقام سابقا الدورة التدريبية "الأولى، الثانية ، الثالثة " وستقام الدورة الرابعة في شهر سبتمبر الجاري .

تلفزيونات منظمة التعاون الاسلامي الأوقاف الفضاء الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

قرار عاجل من محكمة جنايات القاهرة في قضية طبيب الساحل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

موكلتي مريضه وأطلب إخلاء سبيلها| دفاع المتهمة الثالثة بقضية طبيب الساحل

بالصور..مع اقتراب رحيله.. كيف كان صيف 2023 رعبا على العالم؟

غراب: إنفاق 6 مليارات جنيه لتوفير خدمات الإسكان بالشرقية.. و7700 وحدة سكنية للفئة المتوسطة

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

الشراكة العالمية للتعليم GPE .. كل ما تريد معرفته عنها بعد انضمام مصر لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بـ9 أمراض .. دراسة تفجر مفاجأة عن تناول اللحوم يوميا

تتاكل ولا لأ.. ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .. احذره

بفستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار على البحر

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ