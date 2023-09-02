خلال 2023 .. دولة عربية تلغي أكثر من 3000 وظيفة

أعلنت دائرة الموازنة العامة الأردنية إلغاء 3359 وظيفة في الوزارات والدوائر الحكومية كافة لعام 2023

ووفق قناة المملكة الأردنية؛ فقد بينت دائرة الموازنة العامة ـنه تم استحداث 4071 وظيفة للتعيين في الوزارات والدوائرة الحكومية لعام 2023.

وفي سياق آخر؛ ذكر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، أن القطاع يسهم بما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.

وأشار إلى أن صادرات القطاع حققت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي قارب 21% مقارنة مع 2021، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما يعتبر أسهل وأسرع القطاعات قدرةً على النمو والتوسع، حيث استطاع فتح 28 فرعا إنتاجيا بالمحافظات وفرت 8.5 ألف فرصة عمل للأردنيين.

وقال قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع ووفقا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي يشغل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة، يشكلون 27% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة المحلية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34% من إجمالي عمالته.