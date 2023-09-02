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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الشراكة العالمية للتعليم GPE .. كل ما تريد معرفته عنها بعد انضمام مصر لها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

يتساءل الآن جميع أولياء الأمور والطلاب "ما هي الشراكة العالمية للتعليم GPE والتي تم الإعلان رسميا عن انضمام مصر لها ، وما هي أهميتها .

وفي هذا الإطار ، ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الشراكة العالمية للتعليم GPE

الشراكة العالمية للتعليم GPE أو  Global Partnership For Education تضم حاليًا 77 دولة من أصل 90 دولة  ، و ترتكز رسالة الشراكة العالمية للتعليم GPE على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة ، وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة.

كما تستهدف الشراكة العالمية للتعليم GPE  تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول ونتائج التعلم والمساواة بين الجنسين ، من خلال أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي فرضتها الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وتعد الشراكة العالمية للتعليم GPE  من أهم الشراكات التي تحرص عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم العمل وفقا لهذه الشراكة في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي في ضوء نتائج تحليل القطاع وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.

 وعقب الانتهاء من ذلك يتم اتباع النهج التشاركي في طرح الخطط التنفيذية للحوار المجتمعى، حتى يتم تبنى هذا العمل بمشاركة واسعة من جميع القطاعات فى مصر فضلا عن مشاركة الخبراء والمحللين المتصلين بالمجال، معربًا عن شكره لمنظمة يونيسيف لقيامها بتنظيم هذا العمل.

وكانت قد قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ، شوطا طويلًا في تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم، ومنظمة يونيسف بصفتها الوكالة المنسقة، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم وشركاء التنمية.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر الشراكة العالمية للتعليم GPE  بعمل تحليل كامل لقطاع التعليم قبل الجامعي في مصر، والذي تناول قطاعات مختلفة من التعليم من بينهم تحليل لأوضاع التعليم العام في مصر، ورياض الأطفال، واستخدام التكنولوجيا في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والفني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التحول من التعليم إلى سوق العمل، وأساليب التقييم والمتابعة، وكيفية الارتقاء بأداء المعلمين، وحجم الإنفاق على التعليم. 

وقد أثمر تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي بمصر عن اكتشاف العديد من النتائج والتحديات، والتي تم على أساسها بناء وتطوير خطة قطاع التعليم قبل الجامعي وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن مشاركة جميع قطاعات الوزارة ذات الصلة، والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم، والشركاء من أصحاب المصلحة.

شروط العضوية في الشراكة العالمية للتعليم GPE 

شروط العضوية والدعم المالي المتاح للانفاق على خطوات العضوية في الشراكة العالمية للتعليم GPE تتمثل فى :

  • تحليل الوضع القائم في التعليم قبل الجامعي
  • وضع خطة للتربية والتعليم والتعليم الفنى بمعايير دولية ونهج تشاركي
  • إعداد تقرير من مقيم مستقل للخطة
  • اعتماد الخطة من الحكومة وشركاء التنمية وهو قيد التنفيذ
  • وضع ميثاق للشراكة بناء على تحليل للعوامل الممكنة.

أهمية اشتراك مصر فى الشراكة العالمية للتعليم GPE 

 بموجب الإنضمام للشراكة العالمية للتعليم ، يكون على شركاء التنمية تبني خطة التربية والتعليم والمساهمة في تنفيذها.
 

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الشراكة العالمية للتعليم GPE .. كل ما تريد معرفته عنها بعد انضمام مصر لها

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