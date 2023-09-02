ناقد فني: مدحت صالح ومحمد منير والحجار أثروا مهرجان العلمين

قال الدكتور رحاب الدين الهواري الناقد الفني إن مهرجان العلمين يخدم كل الأذواق والأعمار، مؤكدا أن الحجار ومدحت صالح ومحمد منير لهم جمهورهم الخاص يختلف عن جمهور أحمد سعد وتامر حسني ووجيز ومسلم وعن جمهور الفنانين العرب.



وأضاف الهواري خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى أن كل الثقافات والفن بالعلمين ناسبت كل المتلقين بجميع الأذواق.

قامت شركة المتحدة بتنظيم غير مسبوق فى فعاليات مهرجان العلمين

ووجه الناقد الفني الشكر للمتحدة على التنظيم الرائع وغير المسبوق في المهرجان ولا يوجد اي ثغرة في مهرجان العلمين.