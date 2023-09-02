صحف السعودية| تصريحات وزيرة بلجيكية تشعل أزمة مع إسرائيل.. تفاصيل قمة العلا العالمية للآثار.. ضبط 15351 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

روسيا تسقط «مسيّرتين أوكرانيتين» فوق بيلغورود

موسكو: تدمير 3 زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم

أميركا بصدد إرسال أولى ذخائر اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا

شرطي أميركي يقتل امرأة سوداء حاملاً في أوهايو

السجن 18 عاماً لقيادي بجماعة أميركية متطرفة لدوره في «هجوم الكونغرس»

تناولت الصحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة، من رحيل رجل الأعمال المصري الفايد عن عمر يناهز ال94 عامًا إلى الشأن الأوكراني إلى موضوعات أخرى.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، غيّب الموت الملياردير ورجل الأعمال المصري الشهير محمد الفايد، الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 94 عاماً بعد مسيرة حافلة في عالم المال والأعمال، وكان ضمن قائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم، وفقاً لمجلة «فوربس العالمية»، عن ثروة تقدر بملياري دولار وقتها.

وتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة من مسجد «ريجنتس بارك» في لندن، وسط عدد كبير من أفراد عائلته وأبناء الجالية العربية والمصرية.

وُلد الفايد بمدينة الإسكندرية في منطقة رأس التين في 27 يناير (كانون الثاني) 1929، لأب كان يعمل في مجال التدريس، وانتقل في منتصف سبعينات القرن الماضي إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروة هائلة.

وكان الفايد مالكاً لمتجر «هارودز» الشهير في لندن، قبل بيعه عام 2010، كما يملك فندق «Ritz Paris» الذي أعيد افتتاحه عام 2016، وكان يملك نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم قبل أن يبيعه أيضاً عام 2013.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفايد كان يعيش أخيراً بسويسرا. وهو والد عماد (دودي) الفايد وكاميليا الفايد. وحاول كثيراً الحصول على الجنسية الإنجليزية وتم رفض طلبه في كل مرة رغم استثماراته الواسعة في إنجلترا.

وكان الفايد مثار جدل كبير في وسائل الإعلام البريطانية، خاصة عام 1985 بعد شرائه نسبة كبيرة من أسهم متجر «هارودز» وسط لندن، وبعد علاقة ابنه عماد، (دودي)، بالأميرة ديانا، ثم بعد مقتل ديانا ودودي في حادث سير في باريس في 31 أغسطس (آب) 1997.



في موضوع آخر من الصحيفة، ظهرت لقطات من كاميرا مثبتة على جسم شرطي أمريكي تم نشرها مؤخرا لحظة إطلاقه النار على امرأة حامل وقتلها في ولاية أوهايو الأميركية.

ونشر قسم شرطة بلدة بليندون لقطات على صفحته على موقع «فيسبوك» تظهر مقتل امرأة تدعى تاكيا يونغ (21 عاما) برصاص أحد عناصر الشرطة.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تسجيله يوم 24 أغسطس (آب)، تظهر يونج في سيارتها خارج متجر «كروغر» للبقالة، حيث اقترب شرطي من جانب السائق من سيارة يونغ وأمرها بالخروج. وعندما سألت يونغ عن السبب، قال الشرطي إنها متهمة بالسرقة من المتجر، ويظهر صوت يونغ في الفيديو وهي تقول «لم أسرق شيئا».

وفي هذه اللحظة، يسير شرطي آخر أمام السيارة ويصيح «اخرجي من السيارة».

وفي مقطع الفيديو، يظهر صوت يونغ وهي تسأل «هل ستطلق علي النار؟».



قالت صحيفة الشرق الأوسط،أن روسيا أسقطت «مسيّرتين أوكرانيتين» فوق بيلغورود، في وقت قالت فيه روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة - السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف (الجمعة) للمرة الأولى أنها شنت هذا الأسبوع هجوماً بمسيّرات على مطار روسي انطلاقاً من الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم».

في سياق أوكرانيا، أشارت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، وأكد محتواها مسؤولان أميركيان بشكل منفصل إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.

ويثير استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد جدلا كبيرا، إذ يقول المعارضون، مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم، إن هناك مخاطر صحية جسيمة من ابتلاع أو استنشاق غبار اليورانيوم المستنفد تشمل السرطان وتشوه المواليد.

واليورانيوم المستنفد هو ناتج ثانوي لعملية تخصيب اليورانيوم ويستخدم في القذائف لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق طبقات الدروع بسهولة والاشتعال الذاتي مثيرة سحابة حارقة من الغبار والمعادن.

واستخدمت الولايات المتحدة اليورانيوم المستنفد بكميات ضخمة في 1990 و2003 خلال حربي الخليج والعراق وأثناء قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا السابقة في 1999.



أوردت الصحيفة، أصدر قاضٍ أميركي أمس (الجمعة) حكماً بالسجن 18 عاماً على إيثان نوردين أحد قيادات جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة لدوره في الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 بعد أن أدانته هيئة محلفين بالتآمر للتحريض وجرائم أخرى.



وكان قاضٍ اتحادي قد حكم الخميس على زعيمي جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة السابقين جوزيف بيجز وزاكاري ريل بالسجن 17 عاماً و15 عاماً بعد أن أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونغرس.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين. وبيجز وريل هما أول اثنين من جماعة «براود بويز» يصدر الحكم عليهما بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في هجوم الكونغرس. ويعد الحكم بسجنهما مخففاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وأقل كثيراً من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عاماً. وقال القاضي كيلي، الخميس، إنه «لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف» تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ذكرت صحيفة عكاظ، كشفت وسائل إعلام بلجيكية، أن تصريحات وزيرة التعاون والتنمية كارولين غينيز عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، تسببت في أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.

وقالت غينيز في مقابلة مع صحيفة «دي مورغن» المحلية: إن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء عملية ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأفصحت عن إجراء محادثة جادة مع السفير الإسرائيلي بشأن هذا الموضوع في السابع من سبتمبر الجاري.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصريحات الوزيرة البلجيكية، واعتبرت أن تصريحاتها تتسق تماماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان.

قالت صحيفة الرياض، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن قائمة المتحدثين والمشاركين، من المملكة ومختلف أنحاء العالم، المشاركين في الدورة الأولى من "قمة العلا العالمية للآثار" التي تُقام من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل في قاعة مرايا.

وسيشارك أكثر من 300 خبير ومهتم في مجال قطاع الآثار والتراث الثقافي، إضافة إلى 80 متحدثًا ضمن جلسات وحوارات القمة، إلى جانب عشرات المعنين بالقطاع من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام، وتركز القمة خلال اجتماعاتها وجلساتها الحوارية على تطوير علم الآثار، بما يسهم في زيادة الاكتشافات الأثرية وتفعيلها في جميع أنحاء العالم.

وتشكّل القمة إحدى مبادرات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تقود عملية التطوير الشامل للعلا كوجهة عالمية رائدة للتراث الثقافي والطبيعي، وتعمل القمة على توظيف الرؤى المكتسبة من التراث الثقافي والتقدم العلمي لما يحقق النفع على الإنسانية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



قالت صحيفة الرياض،أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 حتى 14 / 2 / 1445هـ، الموافق من 24 حتى 30 / 8 / 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15351) مخالفًا، منهم (9124) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4284) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1943) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (579) شخصًا، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (257) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (14) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (41048) وافداً مخالفًا، منهم (33968) رجلاً، و(7080) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (35175) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1690) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9594) مخالفًا.