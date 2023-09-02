افتتاح مؤسسة الشيخ أسامة الأزهري في جاكرتا.. صور

افتتحت اليوم السبت مؤسسة الشيخ أسامة الأزهري في إندونيسيا، بحضور عدد كبير من كبار علماء العالم العربي والإسلامي في خطوة مهمة لصداقة مصر وإندونيسيا، والقيام برسالة الأزهر في حفظ الأوطان وصناعة العمران.

أقيم حفل افتتاح المؤسسة في أحد فنادق العاصمة الاندونيسية جاكرتا بحضور سماحة الحبيب لطفي بن يحيى رئيس المجلس الصوفي العالمي و سفير جمهورية مصر العربية السفير أشرف سلطان والشيخ رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي والحبيب هلال العيديد نائب رئيس جمعية نهضة العلماء واللواء جوسلين مندوب الوزارة المنسقة للشؤون السياسية والقانونية و الأمنية و كوكبة من العلماء من مختلف دول العالم ونواب الوزراء والسفراء والفنانين.

بدأ الحفل في الساعة العاشرة صباحا بتلاوة القرآن الكريم بصوت " يسريزال"، وبعده النشيد الوطني الاندونيسي والنشيد الوطني المصري.

كانت الكلمة الأولى للدكتور محمد هداية الله رئيس (مؤسسة الشيخ أسامة الازهري) ثم بعدها كلمة الفنان دودي هرلينو وهو واحد من اشهر الفنانين الاندونيسيين ثم عرض خطاب التهنئة المرسل من فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، تبعها كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور ادريس الفاسي الفهري نائب رئيس جامعة القرويين بالمملكة المغربية.

وعرض الحفل الكلمة المرسلة من العلامة الشيخ ابو بكر بن أحمد مفتي دولة الهند والامين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند على الشاشة ثم كلمة سماحة الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية، تبعها الكلمة المرسلة من مفتي نيجيريا سماحة الشيخ ابراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الافتاء والمجلس الاسلامي النيجيري، تبعها فاصل من الانشاد والمديح للمنشد مصطفى عاطف .

وتحدث في حفل الافتتاح أيضاً فضيلة الشيخ رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي، تبعها انشاد ومديح نبوي للداعية الشيخ جابر البغدادي، ثم بعد ذلك كانت كلمة الدكتور ناجي راشد العربي الأستاذ بجامعة البحرين

ثم عرضت الكلمة المرسلة من العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ رئيس دار المصطفى للدراسات الاسلامية بتريم، ثم عرض الخطاب المرسل من سماحة شيخ الاسلام في جمهورية أذربيجان شيخ الاسلام الله شكر باشا زادة على الشاشة ايضا، وبعدها كانت كلمة اللواء جوسلين مندوب الوزارة المنسقة للشؤون السياسية والقانونية الأمنية.

وعرضت الكلمة المرسلة من وزير الشئون الدينية في ماليزيا الوزير سيناتور داتو محمد نعيم بن مختار وبعدها كان عرض الكلمة المرسلة من العلامة الحبيب عمر بن حامد الجيلاني شيخ السادة الشافعية في مكة المكرمة وبعدها تم عرض الكلمة المرسلة من العلامة الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق.

وتحدث في الحفل راعي المؤسسة سماحة الحبيب محمد لطفي بن يحي رئيس المجلس الصوفي العالمي، تبعها كلمة فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الازهري التي صحبتها مراسم الافتتاح من إمضاء اللوحة الرسمية للمؤسسة ودق جرس الافتتاح كما هي العادة في اندونيسيا.

وكان الختام مع مجموعة من الأيتام صعدوا مع الشيخ أسامة الأزهري على المسرح لإسعادهم بالهدايا ثم دعى فضيلة الشيخ اسامة الازهري أعضاء المؤسسة لتكريمهم، وهم: السيد تشاندرا ماسيمورا، والسيد أحمد عزيزي، والسيد محمد هداية الله، والسيد امريزال باتوبارا، والسيد فؤاد مختار، بعدها تمت دعوة الضيوف على المسرح لالتقاط الصور التذكارية، وبعدها خرج الجميع لتناول الغداء في الفندق.

كما وردت التهاني ايضا من مختلف شرائح المجتمع منهم أسرة الرئيس عبد الرحمن واحد رئيس اندونيسيا الأسبق، ومنهم أنيس باسويدان محافظ جاكرتا والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

وبعد انتهاء الحفل دعا الحبيب هلال عيديد نائب رئيس جمعية نهضة العلماء كوكبة من العلماء ضيوف الاحتفال إلى الغداء في منزله حفاوة بضيوف فضيلة الدكتور أسامة الأزهري.

يذكر أن (مؤسسة الشيخ أسامة الأزهري) هي مؤسسة خيرية دعوية تعليمية إنسانية تأسست في إندونيسيا بقانون رقم أ ه و - 0008018 . أ ه، في مايو سنة ٢٠٢٣م، الذي أصدرته وزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية اندونيسيا.

وتعد المؤسسة مبادرة رائدة في خدمة الإنسانية، فتسعى إلى إصدار مجموعة من الكتب والبحوث العلمية التي تساهم في بناء البنية المعرفية ونشر المنهج الوسطي على المستوى المحلي والعالمي، كما أن المؤسسة ستقوم بمد جسور التعاون مع الجهات المختلفة المشتركة في العمل الدعوي والتعليمي والاجتماعي.