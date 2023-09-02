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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكاش فسفوري.. بشرى تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير لها

صدى البلد

شاركت الفنانة بشرى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعة من الصور لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها.


 

وتألقت بشرى ، بإطلالة جديدة ومميزة مرتدية كاش  باللون الفسفوري و هو ما كشف عن اناقتها و نسقت معه حذاء باللون الابيض .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها مبلل منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز بشرى  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد بشرى   ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.


 

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الفنانة بشرى اللون الفسفوري جلسة تصوير فساتين السهرة

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