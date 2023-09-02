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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية حذف حساب ماسنجر على فيسبوك

ماسنجر
ماسنجر

يعد فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية للتواصل مع أصدقائك على الإنترنت.

تحتوي خدمة الدردشة التابعة لمنصة فيسبوك على الكثير من الميزات لجعل محادثاتك ممتعة وذات معنى، ولكن ماذا لو لم تعد ترغب في استخدام ماسنجر مرة أخرى، كيف يمكنك حذف حسابك على التطبيق بسهولة، لذا سنوضح لك خلال السطور التالية كيفية حذف حساب ماسنجر على فيسبوك.

 

لو ناوي تستغنى عنه.. أفضل 5 بدائل لتطبيق ماسنجر Messenger

تعرف على طريقة استرداد رسائل فيسبوك ماسنجر المحذوفة

 

هل يمكنك حذف ماسنجر عن طريق إلغاء تنشيط فيسبوك؟

يرتبط حساب ماسنجر بحسابك على فيسبوك، فهما مرتبطان بنفس المعرف، حيث  يعد ماسنجر جزءا لا يتجزأ من فيسبوك فهو يتيح لك التواصل الفردي أو الجماعي الخاص على المنصة، لذلك، طالما أن معرف فيسبوك الخاص بك لا يزال يعمل، فسيظل ماسنجر نشطا بالنسبة لك.

ولكن إذا قمت بإلغاء تنشيط معرف فيسبوك الخاص بك، فلا يزال بإمكانك الاستمرار في استخدام ماسنجر، ومن ناحية أخرى، إذا قمت بحذف حسابك على فيسبوك، فسيتم حذف جميع معلومات ملفك الشخصي من المنصة، مما يعني أنه سيتم حذف حساب ماسنجر أيضا، لذلك، لحذف حسابك على ماسنجر، سيتعين عليك أولا حذف حسابك الرئيسي على فيسبوك للابد.

كيفية حذف حساب ماسنجر الخاص بك

ستحتاج إلى حذف حسابك على فيسبوك لإغلاق حساب ماسنجر الخاص بك، إليك كيفية القيام بذلك من خلال التطبيق نفسه:

1. قم بتشغيل تطبيق ماسنجر واضغط على قائمة الإعدادات في الجزء العلوي الأيسر.

2. اضغط على أيقونة الترس الموجودة بجوار اسم ملفك الشخصي.

3. في الصفحة التالية، قم بالتمرير لأسفل إلى الأسفل وانقر على مركز الحساب.

4. اضغط على التفاصيل الشخصية Personal Details ضمن إعدادات الحساب Account Settings.
5. ضمن التفاصيل الشخصية، حدد ملكية الحساب والتحكم فيه.
6. في الصفحة التالية، اضغط على إلغاء التنشيط أو الحذف.
7. اضغط على خيار حذف الحساب، ثم اضغط على متابعة لحذف حساباتك على فيسبوك وماسنجر نهائيا.

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