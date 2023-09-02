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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: آلاف المدارس في بريطانيا تقدم وجبات مسببة السرطان للأطفال

صدى البلد

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت أن آلاف المدارس في بريطانيا تقدم وجبات لتلاميذها تحتوي على اللحوم المعالجة بمواد كيميائية ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقالت سلطات التعليم المحلية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز إن بعض أو كل المدارس في منطقتها تستخدم اللحوم التي تمت معالجتها إما بالنيتريت أو النترات.

وأضافت الجارديان أنهم يفعلون ذلك على الرغم من وجود أدلة على أن كلتا المادتين الكيميائيتين، اللتين تستخدمان عادة كمواد حافظة ولجعل لحم الخنزير المقدد يبدو ورديًا، يمكن أن تكونا مسببتين للسرطان. ويطالب بعض العلماء والسياسيين بحظرها في إنتاج اللحوم.

وأثار هذا الكشف مخاوف من تعرض الأطفال والشباب "لمخاطر صحية خفية" نتيجة تناول الطعام المقدم في المقاصف المدرسية.

وقال البروفيسور كريس إليوت من جامعة كوينز في بلفاست، وهو خبير في الدور الذي تلعبه المواد الكيميائية في الجسم، إن "هذه النتائج المثيرة للقلق للغاية توضح أن الأطفال يتعرضون للمخاطر الصحية المحتملة التي تشكلها النتريت منذ سن مبكرة في المدارس في جميع أنحاء البلاد". 

وقالت 53 وكالة تعليم محلية أخرى إن بعض مدارسها تفعل ذلك. 

قال إليوت: "تشير هذه الأرقام إلى أن الأطفال في عدد كبير جدًا من المدارس في جميع أنحاء البلاد يتعرضون للنيتريت غير الضروري، وربما بشكل متكرر". 

ومع ذلك، قالت 85 وكالة إنفاذ محلية - ما يقرب من نصف الذين تم سؤالهم - إنهم لا يملكون معلومات تسمح لهم بالرد على الطلب، وبالتالي فإن الصورة في البلدين كانت غير مكتملة.

وقد حذرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، ذراع منظمة الصحة العالمية لمكافحة السرطان، منذ عام 2015 من أن اللحوم المصنعة - مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق والنقانق - يمكن أن تكون مسرطنة مثل التبغ والأسبستوس.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية إنها خلصت بعد إجراء تحقيق إلى أن مستويات النتريت الموجودة في الأغذية في القارة "تثير مخاوف صحية".

وتم تحديد النتريت كعامل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. 

وتشهد حالات المرض بين البالغين الأصغر سنا (أقل من 50 عاما) ارتفاعا في الولايات المتحدة - حيث ارتفعت المعدلات من 11% في عام 1995 إلى 20% في عام 2019 - وأستراليا، على الرغم من عدم وجود بيانات تظهر حتى الآن اتجاها مماثلا في بريطانيا.

توقعت الأبحاث المنشورة في مجلة طبية أمريكية رائدة في عام 2021 أن سرطان الأمعاء (المعروف أيضًا باسم القولون والمستقيم) سيكون السبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عامًا بحلول عام 2040.

الجارديان ريطانيا السرطان المدارس البريطانية

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