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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد جديدة لغلق المحال نهاية سبتمبر الجاري

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال

أعلنت اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية العامة برئاسة اللواء هشام  آمنة وزير التنمية المحلية بدء مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمقاهي، بداية من الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجاري، حيث تطبق المواعيد الشتوية لغلق المحال وتنتهي المواعيد الصيفية .

 

وسيتم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة من مولات وكافيهات ومقاهي وورش وبازرات بداية من  الخميس الاخير من شهر سبتمبر الجاري و ستستمر حتي الجمعة الاخيرة من شهر ابريل عام 2024  طبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية العامة برئاسة اللواء هشام  آمنة وزير التنمية المحلية.

 

وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال "المواعيد الشتوية"، علي ان يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية   الساعة  12 مساء يوميا ، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات الي 1 صباحا.

 

و تغلق المحال والمولات التجارية  الساعة 10 مساء ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد .

 

و يتم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.

 

 بينما تعمل  خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).

مواعيد جديدة غلق المحال المواعيد الشتوية المواعيد الصيفية

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