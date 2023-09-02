وفاة موديل وممثلة أرجنتينية شهيرة بعد عملية تجميل فاشلة

توفيت عارضة أزياء وممثلة أرجنتينية بعد إصابتها بمرض خطير إثر اجرائها عملية تجميل فاشلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قال محامو سيلفينا لونا، التي تبلغ من العمر 43 عاما، إنها توفيت يوم الخميس بعد فشل عملية تجميل بجسدها التي أجراها جراح مثير للجدل.

وأصيبت النجمة الأرجنتينية بمرض في الكلى أدى في النهاية إلى الوفاة، حيث ظلت في المستشفى لمدة 79 يومًا بسبب مضاعفات مرتبطة بإجراء عملية عام 2011.

أعطى شقيقها، إيزيكيل لونا، للأطباء الإذن بإيقاف تشغيل جهاز التنفس الصناعي الخاص بها عندما أصبح من الواضح أنها لن تتعافى.

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وقال محاميها فرناندو بورلاندو إن هذه "النهاية مؤلمة ومؤلمة"، وأضاف أنه يأمل أن تجعل قصتها السلطات "تستيقظ، حتى ينتبه المجتمع ولا يكون هناك المزيد من الوفيات".

وأوضحت الصحيفة أنه تم إجراء عملية سيلفينا على يد جراح التجميل أنيبال لوتوكي، الذي كان بالفعل في موقف محرج.

وتأتي هذه المأساة بعد أسبوعين فقط من وفاة مقدم البرامج التلفزيونية وخبير الأزياء ماريانو كابرارولا بسبب مضاعفات عملية تجميل أجراها الدكتور لوتوكي عام 2010، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.