تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويشارك دوكو للمرة الأولى كأساسي مع مانشستر سيتي، بعد انتقاله من رين الفرنسي.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.