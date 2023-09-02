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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البريد المصري يشارك في مراسم افتتاح المقر الجديد لاتحاد البريد الإفريقي الشامل

صدى البلد

شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بحضور رئيس جمهورية تنزانيا.

يأتي ذلك على هامش أعمال الجلسة رقم ٤١ لمجلس إدارة الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل.

جاءت مشاركة البريد المصري بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الدكتورة سامية صولوهو حسن، والسفير شريف إسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية تنزانيا، ونابي موزيز، وزير المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزاني، وعدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول الإفريقية، وماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، وسيفوندو مويو، الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الإفريقية.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل يضم في عضويته ٤٥ دولة إفريقية ويمثل حلقة الوصل بين المؤسسات البريدية الإفريقية، ويعمل على تعزيز التعاون البريدي بين البلدان الأعضاء على مستوى القارة الإفريقية؛ مشيرًا إلى أن رؤية اتحاد البريد الإفريقي تتمثل فى ضمان العمل كمنطقة بريدية واحدة توفر سياسة مبتكرة ومتكاملة لتطوير القطاع البريدي فى إفريقيا".

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن دعوة البريد المصري لافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا، أمر هام يعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في إفريقيا والذي يتمثل في المشاركات الفعالة في كافة اجتماعات الاتحاد البريدي الإفريقي؛ واتخاذ كافة القرارات التي تحافظ على حقوق العمل البريدي ومكتسباته في البلدان الإفريقية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مشاركة البريد المصري في هذا الحدث التاريخي الهام تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة مع الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل وكافة البلدان الأعضاء بالاتحاد؛ وبهذه المناسبة أهدى البريد المصري "صالون فرعوني" صنع في مصر؛ تم وضعه في قاعة مصر بمبني اتحاد البريد الإفريقي الشامل، بما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البريد المصري واتحاد البريد الإفريقي؛ مؤكدًا أن البريد المصري لايدخر جهدًا في مضاعفة سبل التعاون ونقل الخبرات في مجالات الخدمات البريدية واللوجستية والتجارة الإلكترونية مع جميع الدول الإفريقية الشقيقة بما يساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التكامل والترابط وتوفير خدمات متميزة تستند على أحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع البلدان الإفريقية.

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي بمدينة أروشا فى تنزانيا، بدأت مراحل إنشائه في يناير ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منه فى يوليو ٢٠٢٣، ويتكون المبنى من ارتفاعين متصلين، حيث يتكون الارتفاع الرئيسي من ١٧ طابقًا، بينما يتكون الارتفاع السفلي من ٥ طوابق.

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