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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تغلق حدودها البرية أمام طالبي اللجوء.. تفاصيل

كندا
كندا

حققت الصفقة التي أبرمتها كندا العام الجاري لوقف تدفق طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة نجاحًا سريعًا: ففي غضون أيام، تضاءل عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم عند المعابر غير الرسمية على طول الحدود إلى حد كبير.

ولكن بعد مرور خمسة أشهر، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين قدموا طلبات اللجوء في كندا بدلاً من الانخفاض. وقال أشخاص يعملون مع المهاجرين لرويترز إن كثيرين يأتون الآن جوا بينما يتسلل آخرون عبر الحدود ويختبئون حتى يتمكنوا من تقديم طلب اللجوء دون خوف من إعادتهم.

تُظهر الأرقام مدى صعوبة إغلاق البلدان أبوابها أمام اليائسين والتحدي الذي يمكن أن تشكله الأعداد غير المتوقعة من طالبي اللجوء: في تورونتو، نام المئات في الشوارع هذا الصيف بينما كانوا يكافحون للعثور على أسرة.

وقالت شونا لابمان، الأستاذة المشاركة والمديرة بالإنابة لبرنامج حقوق الإنسان في جامعة وينيبيج: 'الحقيقة الأساسية هي أن إغلاق الحدود لا يفعل أي شيء لحل الحاجة إلى الحماية'.

'إنه لا يؤدي إلا إلى زيادة اليأس.'

وتفتخر كندا بترحيبها بالمهاجرين وتهدف إلى جلب رقم قياسي قدره نصف مليون مقيم دائم جديد في عام 2025 للتعامل مع النقص الحاد في العمالة. لكنها سعت إلى تثبيط طالبي اللجوء، وذلك من خلال اتفاقية مع الولايات المتحدة تقضي بموجبها كل دولة بإعادة طالبي اللجوء.

 

ومع ذلك، في العام الماضي وحده، دخل أكثر من 39 ألف طالب لجوء إلى كندا عبر معابر غير رسمية - معظمهم إلى كيبيك عبر طريق ترابي قبالة طريق روكسهام في نيويورك، مما دفع المقاطعة إلى الشكوى من عدم قدرتها على التعامل مع الوافدين. ينجذب طالبو اللجوء إلى سمعة كندا في معالجة طلبات اللجوء بشكل أسرع وقبولها بشكل أكبر مقارنة بالولايات المتحدة.

رداً على ذلك، قامت كندا والولايات المتحدة في مارس/آذار بتعديل اتفاقية طالبي اللجوء المعمول بها منذ عقدين من الزمن، والمعروفة باسم 'اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة'. وينطبق الاتفاق الآن على طول الحدود البرية للبلدين والتي يبلغ طولها 4000 ميل، وليس فقط عند موانئ الدخول.

وأدى الاتفاق الموسع إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم عند المعابر غير الرسمية - حيث انخفض إلى رقم مزدوج في أبريل/نيسان حتى يوليو/تموز من 4,173 في مارس/آذار.

لكن بشكل عام، ارتفع عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون كندا. ارتفع إجمالي عدد طلبات اللجوء المقدمة في كندا في يوليو إلى 12010 - وهو أعلى إجمالي شهري منذ يناير 2017 على الأقل - وارتفاعًا من 10120 في مارس، وفقًا لبيانات من إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة.

الطلب على السلامة
وتظهر البيانات الحكومية أن بعض الأعداد المرتفعة ترجع إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء في المطارات أو مكاتب إدارة الهجرة المحلية - غالبًا بعد أيام أو أسابيع أو أشهر من وصولهم إلى البلاد.

ويشكل الأشخاص المتقدمون في المطارات حوالي ثلث إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في يوليو، ارتفاعًا من حوالي 16% في مارس. وشكلت الطلبات المقدمة إلى مكاتب الهجرة حوالي 54% من إجمالي يوليو، ارتفاعًا من حوالي الثلث في مارس. وكانت الدول الخمس الأولى التي جاء منها المطالبون في النصف الأول من العام هي المكسيك وهايتي وتركيا وكولومبيا والهند - على الرغم من أن الأرقام تشمل أولئك الذين تقدموا بطلبات قبل الاتفاقية الأمريكية الموسعة.

ويقول بعض خبراء الهجرة إن جزءًا من سبب التدفق الأخير هو أن كندا من بين مجموعة متقلصة من البلدان التي يُنظر إليها على أنها توفر ملاذًا آمنًا بينما تجبر ضغوط الحرب وتغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان عددًا أكبر من الأشخاص على الفرار.

على سبيل المثال، قدم الاتحاد الأوروبي مؤخراً ميثاقاً لطالبي اللجوء يسمح للدول بإعادة بعض المهاجرين بسرعة أكبر. وتمضي الحكومة البريطانية قدما في قانون يسهل إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، في حين أدخلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قاعدة تجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على اللجوء إذا عبروا الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني.

وقال كريج داميان سميث، الباحث المشارك في مركز دراسات اللاجئين بجامعة يورك: 'إذا كنت شخصًا يحاول اتخاذ هذه المجموعة من القرارات، فستصبح كندا خيارًا أكثر ترجيحًا'.

يقول الأشخاص الذين يعملون مع المهاجرين إن بعض الأشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء بعد أيام أو أسابيع من وصولهم إلى كندا يأملون في الالتفاف على بند في الاتفاقية الموسعة مع الولايات المتحدة ينص على أن أي طالب لجوء يتم القبض عليه في غضون أسبوعين من عبور الحدود سيتم إعادته ما لم إنهم يستوفون إعفاءً ضيقًا.

وقد دفع ذلك البعض إلى العبور دون أن يتم اكتشافهم، وأحياناً بمساعدة أحد المهربين، والاختباء حتى انقضاء فترة الأسبوعين.

يقول مركز اللاجئين في مونتريال إنه ساعد في يوم واحد الأسبوع الماضي أربع عائلات كانت مختبئة لمدة أسبوعين بعد عبورها براً إلى البلاد.

وقال عبد الله داود المدير التنفيذي لرويترز 'للأسف هذا ليس مكانا آمنا لهم.' 'إنه يشجع الجهات الفاعلة السيئة التي تستغل هؤلاء الأفراد.'

وقالت المديرة التنفيذية لولي ريكو، في مركز FCJ للاجئين في تورونتو، إن حوالي 20% إلى 30% من الوافدين الجدد يقولون إنهم عبروا إلى كندا دون أن يتم اكتشافهم واختبأوا بمساعدة أحد المهربين.

وتحدثت رويترز مع 10 أشخاص يسعون للحصول على وضع لاجئ وصلوا مؤخرا إلى تورونتو، أكبر مدينة في كندا. لقد جاءوا من السودان وأوغندا والمكسيك، من بين أماكن أخرى. وصل الجميع بالطائرة، وفي أيديهم تأشيرات صالحة. وقد قدم البعض طلبات لجوء بعد أيام أو أسابيع من وصولهم.

وعلى الرغم من أنهم غادروا لأسباب تتراوح بين العنف المنزلي والحرب، إلا أن العامل المشترك للجميع هو سمعة كندا في حماية حقوق الإنسان وتوفير اللجوء.

وقالت هناء بخيت: 'إنها أول دولة فكرت فيها'. وتقول السيدة البالغة من العمر 35 عاماً، وهي من السودان الذي مزقته الحرب، إنها تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة زيارة في مايو/أيار، وتوجهت إلى كندا في يوليو/تموز، وتقدمت بطلب اللجوء بعد أسبوعين.

لقد كانت تنام في مسجد وكنيسة، وتتصل بالمأوى المركزي في تورونتو يوميًا للحصول على سرير، فقط ليتم إخبارها بأنه لا يوجد سرير متاح. ومع ذلك، فهي تعتبر نفسها محظوظة لوجودها في كندا.

وقالت محامية اللاجئين مورين سيلكوف إنه مع إغلاق الحدود البرية لكندا إلى حد كبير، فإن نظام اللجوء يفضل الآن أشخاصا مثل بخيت الذين يمكنهم الحصول على تأشيرة وتذكرة طيران.

وقال سيلكوف: 'لا يزال بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً ممنوعين من الوصول إلى النظام الكندي وأعتقد أنه يتعين علينا أن نفكر في عدم المساواة في هذا التطور'.

كانت جريس نانزيري، 42 عامًا، من بين أولئك الذين يتمتعون بامتياز نسبي يتمثل في القدرة على الحصول على تأشيرة وتذكرة طيران: فقد تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة زيارة كندية عندما جعلتها مناصرتها لمجتمع المثليين هدفًا في بلدها الأم، أوغندا.

وبعد الانتظار لمدة عام للحصول على التأشيرة، سافرت إلى تورونتو في أغسطس/آب، بعد أن جذبتها سمعة كندا في حماية حقوق الإنسان، على حد قولها.

وقالت: 'لقد أرادوا قتلي'. 'لهذا السبب أتيت إلى كندا.'

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