تفتك بالبشر وتشوه الأجنة.. أمريكا تعتزم إرسال قذائف يورانيوم لأوكرانيا

بثت فضائية العربية تقريرا عن قذائف اليورانيوم الحارقة للدروع والمشوهة للمواليد المنتظر وصولها إلى أوكرانيا في وقت لاحق

دعم جديد لكييف

وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لاول مرة إرسال ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف تتراوح قيمتها بين ٢٤٠ مليون دولار و ٣٧٥ مليون دولار.

وبحسب ما نشرت وكالة رويترز للأنباء فإن اليورانيوم المستنفد هو ناتج ثانوي لعملية تخصيب اليورانيوم ويستخدم في القذائف، وذلك لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق طبقات الدروع بسهولة والاشتعال الذاتي ينتج سحابة حارقة من الغبار والمعادن.

وأفاد التقرير، بأن هذا النوع من الذخائر بإمكانه المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، ويمكن إطلاقه من دبابات أبرامز الأميركية المتوقع تسليمها لاوكرانيا خلال أسابيع.

يسبب السرطان وتشوه المواليد

وفي هذا السياق، فإن استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد يثير جدلا كبيرا، لانه يتسبب في مخاطر صحية جسيمة سواء عند ابتلاع او استنشاق غبار اليورانيوم المستنفد حيث أنه يسبب السرطان وتشوه المواليد.