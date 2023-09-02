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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرير أوكرانيا مشكوك فيه.. واشنطن تحذر كييف من خسائر كبيرة

صدى البلد

أشاد البيت الأبيض، وفقا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز، "بالتقدم الملحوظ" الذي حققته القوات الأوكرانية في هجومها المضاد ضد القوات الروسية هذا الأسبوع، لكنه حذر من أن القتال العنيف ما زال ينتظر قواتها في المستقبل. 

وقال نائب وزير الدفاع في أوكرانيا، أمس، إن قوات بلاده اخترقت الخطوط الروسية في عدة مواقع، فيما قال مسؤولون في واشنطن إن قوات كييف أحرزت تقدماً خلال الأيام الثلاثة الماضية.

 

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "لاحظت خلال الـ 72 ساعة الماضية أو نحو ذلك بعض التقدم الملحوظ الذي أحرزته القوات المسلحة الأوكرانية في خط التقدم الجنوبي الخارج من منطقة زابوريزهيا.

أضاف: "لقد حققوا بعض النجاح ضد الخط الثاني من الدفاعات الروسية". "هذا لا يعني أنهم لا يدركون أنه لا يزال أمامهم بعض القتال العنيف بينما يحاولون التقدم جنوبًا"، أو أن روسيا يمكن أن تشن هجوما مضادًا". 

وانتقدت بعض الشخصيات العسكرية الغربية البارزة التقدم البطيء للهجوم المضاد الذي طال انتظاره ضد الاحتلال الروسي في أجزاء من البلاد.

ولم يسفر الهجوم المضاد بعد عن استعادة أي بلدات أو مدن رئيسية. لكن في الأسبوع الماضي، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على قرية روبوتاين، وهي قرية ذات أهمية استراتيجية، تقع خلف الأراضي المرتفعة التي تحتلها روسيا، والخنادق الضخمة المضادة للدبابات وخطوط التحصينات الخرسانية التي يمكن رؤيتها من الفضاء.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع في كييف، إن القوات تتقدم في أجزاء أخرى من منطقة زابوريزهيا. وقالت: هناك هجوم في عدة اتجاهات وفي مناطق معينة. وفي بعض الأماكن، تم اختراق هذا الخط الأول. وفي بعض المناطق لم يتم اختراقه، والوضع مختلف. 

وأضافت نائبة وزير الدفاع في كييف أن القوات الأوكرانية التي كانت تقاتل من أجل التقدم عبر مناطق مليئة بالألغام لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، اصطدمت بالتحصينات الروسية الدفاعية.

وقالت: انتقلنا بالفعل إلى الخط التالي، يكون العدو أكثر تحصينًا هناك، وبالإضافة إلى الألغام، نرى أيضًا تحصينات خرسانية، على سبيل المثال، تحت المرتفعات المسيطرة الرئيسية، ويتعين على قواتنا المسلحة التغلب على الكثير من التحديات والعقبات من أجل المضي قدما". 

وردد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، هذا التحذير، حيث قال لشبكة سي أن أن، إنه بينما كانت قوات بلاده تتقدم وتسيطر على الأراضي، فإن المعركة صعبة. 

كما انتقد وزير الخارجية الأوكراني أولئك الذين انتقدوا الهجوم المضاد. وقال خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا: "أوصي جميع المنتقدين بأن يصمتوا، وأن يأتوا إلى أوكرانيا ويحاولوا تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم.

كان روبرت بريجر، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، صرح لصحيفة "دي فيلت" في وقت سابق أن "الروس سيكونون قادرين على مواصلة هذه الحرب لفترة طويلة"، مضيفًا: "يظل من المشكوك فيه ما إذا كان من الممكن استعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا بالوسائل المتاحة". 

وقال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لوكالة فرانس برس: إن الحرب دموية، وعدد كبير من الضحايا من الجانبين. "لكن الأوكرانيين لا يزال لديهم قدر كبير من القوة القتالية الاحتياطية. 

وذهب بوجوسلاف باتشيك، وهو جنرال متقاعد بالجيش البولندي، إلى أبعد من ذلك، حيث كتب على موقع بيزنيس الرت على الإنترنت أن الإيقاع الحالي للهجوم المضاد "لا يسمح بالأمل في أنه سيحقق أهدافه قبل بدء موسم الأمطار هذا العام".

وتعتزم الولايات المتحدة للمرة الأولى إرسال ذخائر مثيرة للجدل خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

 وذكرت رويترز أن هذه الطلقات، التي يمكن أن تساعد في تدمير الدبابات الروسية، وهي جزء من حزمة جديدة لأوكرانيا سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل.

البيت الأبيض القتال القوات الروسية القوات الأوكرانية

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